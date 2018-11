Berührendes Gospelkonzert im Käppele Schemmerhofen

Die Biberacher Gospelfriends haben im Schemmerhofener Käppele ein Benefizkonzert zugunsten der christlichen Minderheit im Heimatland von Pater Sunil gegeben. Rund 1700 Euro sind an Spenden zusammengekommen, mit denen vor allem jungen Menschen in Rayagada eine Perspektive gegeben werden soll.

Pater Sunil begrüßte die Zuhörer und freute sich über das große Interesse – die Kirchenbänke im Käppele waren nahezu voll besetzt an diesem Volkstrauertag. Mit dem Spiritual „Jacob’s Ladder“ zogen die 60 Sänger in die Kirche ein und eröffneten unter der Leitung von Maike Biffar das Konzert mit „Sing To The Lord“, gefolgt von dem Freiheitslied „Oh Freedom“.

Die Dirigentin erinnerte an die größte Menschenverschleppung der Geschichte und rief ins Gedächtnis, dass sich die Landung des ersten Sklavenschiffes in Amerika 2019 zum 400sten Mal jährt. Zwischen den Titeln gab sie interessante Informationen über die Entstehung der Spirituals und deren Bedeutung. Viele Spirituals dienten der unauffälligen Weitergabe von Informationen, die verschlüsselt auf einer zweiten Bedeutungsebene lagen. So wurde Zeit und Ort von geheimen Treffen oder auch Fluchtpläne in Spirituals verpackt und singend auf den Baumwollfeldern weitergegeben. Gemeinsam mit dem willigen Publikum probierte sie erfolgreich das Call- und Response- Prinzip vieler Spirituals aus: Einer ruft und die Gemeinde antwortet. Hier wird die Kraft dieser Musik deutlich, in der die afroamerikanischen Sklaven gemeinsam ihr Leiden und ihre Hoffnungen ausdrückten.

Übersetzungen für Zuhörer

In dem kurzweiligen Konzert erklangen ein Vielzahl von Spirituals und Gospels, sowohl bekannte wie „Go Down, Moses“, „Wade In The Water“ und „Deep River“ als auch weniger bekannte wie „I Stood On The River Of Jordan“ oder „A Little More Faith in Jesus“. Mit sensibel gestalteten Arrangements und musikalischem Engagement sangen sich die Biberacher Gospelfriends in die Herzen der Zuhörer.

Kurze Textübersetzungen erleichterten dem aufmerksamen Publikum das Verständnis der emotionalen Musik und die kleine aber feine Instrumentalgruppe mit Velga Kießling (Klavier und Akkordeon), Helga Maria Zandel und Werner Zoufal (Gitarre) und Frank Miller (Bass) begleitete den Chor gleichsam schwungvoll wie feinfühlig und setzte farbige Akzente.

„Amazing Grace“ mit einer solistischen Einlage von Maike Biffar und „An Irish Blessing“ bildeten den Schluss dieses berührenden und gleichzeitig informativen Konzertes. Der lange Schlussapplaus für den Chor und die Instrumentalgruppe verlangte eine Zugabe. Mit dem schwungvollen und optimistischen „All Night, All Day“ endete das Benefizkonzert.