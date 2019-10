Bei Weinfest singen die Chöre des Liederkranzes Schemmerberg

Das Weinfest des Liederkranzes Schemmerberg beginnt am Samstag, 12. Oktober, um 20 Uhr. Einlass in die Turn- und Festhalle Schemmerberg ist von 19 Uhr an. Den Auftakt des Unterhaltungsprogramms macht der Kinderchor ChorKids unter der Leitung von Carina Lebherz. Lustige und unterhaltsame Lieder wie „Bunt sind schon die Wälder“, und „Ich wollte nie erwachsen sein“ werden vorgesungen. Aber auch „Tage wie diese“ und „Wer hat an der Uhr gedreht?“ haben die Kleinsten einstudiert. Weiter im Programm geht es mit dem Jugendchor Kuimba unter der Leitung von Ute Davis und Laura Hochdorfer. Dieses Jahr werden Lieder aus „Best of 5 Jahre Kuimba“ vorgetragen wie „Let´s Get Loud“, „Just The Way You Are“ sowie, „ Viva la vida“ und „ Shut up and Dance“. Der gemischte Chor Cantiamo unter der Leitung von Dorothea Werner hat ein Programm mit Liedern wie „Can’t Help Falling in Love“, „Griechischer Wein“, „ Music Is Number One“ einstudiert. Das musikalische Programm wird mit Witz und lustigen Vorträgen umrahmt. Es gibt kleine Speisen, dazu werden erlesene Weine serviert. Nach der Veranstaltung lädt der Alleinunterhalter Erwin Kenzle aus Illerrieden zum Tanz ein.