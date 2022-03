Baumschneidekurs mit Christian Heubaum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Obst- und Gartenbauverein Schemmerberg bot im Februar einen Baumschneidekurs an. Knapp 20 interessierte Gartenliebhaber/-innen folgten bei frostigen Temperaturen der Einladung zum Kurzseminar. Christian Heubaum, Fachwart für Obst- und Garten, zeigte auf dem Dorfplatz Schemmerberg an drei Obstbäumen das richtige Schneideverhalten mit fachgerechtem Schneidewerkzeug. Im fast dreistündigen Kurs berichtete er über Erziehungs- und Verjüngungsschnitte an jungen und alten Bäumen. Es wurden viele Fragen beantwortet und erklärt, wie man Bäume nachhaltig und ertragreich pflegt.