Baugebiet „Nofler Straße“ erschlossen

Nach einer Bauzeit von sechs Wochen sind die Erschließungsarbeiten am Baugebiet Nofler Straße in Ingerkingen erfolgreich abgeschlossen. Das Baugebiet ist nun zur Bebauung freigegeben.

Fünf Bauplätze wurden zur Mischgebietsnutzung erschlossen. Vier sind bereits an örtliche Firmen verkauft worden. Ein weiterer Bauplatz direkt an der B 465 ist noch verfügbar. Bürgermeister Mario Glaser lobt die Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro ES Tiefbauplanung und den ausführenden Firmen Bertsch aus Schemmerhofen und Strabag aus Langenargen. In Gemeinschaftsarbeit wurde ein Stauraumkanal, ein Schmutzwasserkanal, eine Wasserleitung und Versorgungsleitungen sowie Breitbandkabel verlegt. Des Weiteren wurde ein Geh- und Radweg angelegt.