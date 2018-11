Baufälliges Geländer soll erneuert werden

Das Geländer am Mühlbach in Schemmerhofen soll erneuert werden. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Jetzt sind die Arbeiten zum Preis von 27 000 Euro an die Firma Bertsch vergeben worden.

Das Geländer entspreche nicht mehr den aktuellen Sicherheitsvorschriften, zudem ist es an vielen Stellen mit Rost überzogen und die Abstände zwischen den einzelnen Stangen seien zu groß: „Man muss sich fast dafür schämen“, sagte Schemmerhofens Bürgermeister Mario Glaser in der Ratssitzung. Vergangenes Jahr war eine Ingenieursgesellschaft mit der Untersuchung der Mauer beauftragt worden. Die Ergebnisse zeigen nun: Auch die Mauerkrone ist zum Teil stark beschädigt. Die Sanierung müsse allerdings in mehreren Abschnitten erfolgen. Dieses Jahr soll vorerst ausschließlich das Geländer erneuert werden, in dem Bereich, in dem die Mauer noch intakt ist – entlang der Mühlbachstraße von der Bäckerei Keck bis zur Einmündung Rodelweg.

Insgesamt sollen so etwa 130 Meter erneuert werden. Das neue Geländer wird in den Gehbereichen dann 1,10 Meter hoch und in den Bereichen mit Fahrradverkehr 1,30 Meter.