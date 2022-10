Zum Balkanabend im Kunstschalter Schemmerhofen am Samstag, 15. Oktober, um 20 Uhr treten Sensi Simon and His Brother aus Tübingen auf. Gemeinsam mit seinem schlitzohrigen Bruder möchte Trompeter und Hitgenerator Sensi Simon das Publikum in eine neue Dimension der Tanzmusik beamen. Fun-Balkan im Electrostyle, hart am Herzschlag und kompromisslos sexy, wie es in der Ankündigung heißt. Anschließend legt Selektor Tom vom „Schüttel Dein Speck” Team noch Perlen der Balkanmusik auf. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 7 Euro.