Bachteler: „Endlich wieder ein Heimspiel“

Nach drei Auswärtsspielen in Folge dürfen die Frauen des SV Alberweiler am Sonntag wieder vor heimischer Kulisse auflaufen. Der Tabellendritte der Fußball-Regionalliga Süd empfängt den FFC Wacker München. Die Partie beginnt um 13 Uhr.

„Endlich mal wieder ein Heimspiel“, sagt SVA-Trainerin Chantal Bachteler erleichtert. Nach drei Auswärtsreisen in Folge nur allzu verständlich. Zumal zwei der drei Reisen nicht sonderlich erfolgreich für Alberweiler verliefen. Erst die Letzte der Fahrten brachte Punkte für das Team aus Oberschwaben.

Elf Gegentore gegen Ingolstadt

Der kommende Gegner aus der bayerischen Landeshauptstadt steckt tief im Abstiegskampf. Wacker befindet sich drei Punkte vor der Abstiegszone und wird sich mit Sicherheit gegen ein weiteres Abrutschen wehren. Zumal die Mannschaft in ihrer letzten Partie vom Tabellenführer Ingolstadt elf Gegentore eingeschenkt bekam. Auf die leichte Schulter wird man den FFC in Alberweiler aber nicht nehmen, wie die Trainerin erklärt: „Wacker wird alles geben. Sie stehen kurz vor den Abstiegsrängen und werden alles ins Spiel werfen, was sie haben. Ich glaube auch, dass sie zeigen wollen, dass die hohe Niederlage im letzten Spiel ein Ausrutscher war.“ Sie erwartet ein sehr „kämpferisches, ja aggressives Spiel“.

Besonders vor der defensiven Mittelfeldspielerin Veronika Capoccia warnt Bachteler. „Ich finde generell, dass ihr Kader sehr gut ist. Aber sie sollten wir aus dem Spiel nehmen“, sagt die SVA-Trainerin. Das wichtigste für Alberweiler ist aber das Ergebnis. „Wir haben ein Heimspiel. Wir wollen unbedingt in der Siegerspur bleiben. Natürlich wollen wir das Spiel gewinnen“, betont Bachteler.

Im eigenen Kader gibt es für Sonntag zwei Ausfälle. Alberina Syla und Torhüterin Melanie Geiselhart sind beruflich verhindert. Nina Seitz konnte unter der Woche aufgrund ihrer Abiturprüfungen nicht trainieren. Geiselhart wird von Laura Bozenhardt von den B-Juniorinnen vertreten, die bereits zweimal in dieser Saison in der Regionalliga zwischen den Pfosten stand.

Momentan steht der SV Alberweiler auf Platz drei der Tabelle und hat einen relativ komfortablen Vorsprung auf den vierten Platz. Aber auch nach vorn sind die Aussichten durch die beiden Niederlagen auswärts limitiert. „Wir wollen bis zum Ende der Saison den dritten Rang halten. Ich denke, ein zweites Mal Dritter zu werden im zweiten Jahr in der Liga wäre für den gesamten Verein ein hervorragendes Ergebnis“, so Bachteler. Für sie selbst ist es die erste Saison in Alberweiler.