Bachteler bleibt Alberweilers Cheftrainerin

Barbara Braig, Mitglied der Laupheimer Redaktion der „Schwäbischen Zeitung“, hat im April selbst erfahren müssen, wie es ist, schwer an einer Covid-19-Infektion zu erkranken. Ihr Weg führte ins Krankenhaus bis in die Intensivstation. Dort hat die 53-Jährige in langen, schlaflosen Nächten ein Tagebuch auf dem I-Pad geschrieben und teilt nun ihre Gedanken, Gefühle und Erlebnisse.

Zunächst ist alles nicht so schlimm 7. April, der Mittwoch nach Ostern.