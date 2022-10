B-Juniorinnen-Bundesliga: Alberweiler unterliegt im Kellerduell

Die Bundesliga-B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben im Kellerduell beim 1. FC Donzdorf die vierte Niederlage im vierten Spiel kassiert. Nach den letzten beiden guten Auftritten, vor allem in der zweiten Halbzeit gegen Bayern München, gingen die Alberweilerinnen die Aufgabe am Rande der schwäbischen Alb mutig an, wurden letztlich aber nicht belohnt.

Beide Mannschaften begannen die Partie sehr intensiv und störten früh. Bereits in der vierten Minute waren die Gastgeber mit dieser Spielweise erfolgreich, als Lisa-Marie Harr eine zu kurze Abwehr zur Führung nutzte. Die Mädels aus Alberweiler zeigten sich aber nicht geschockt, spielten munter mit und erzielten bereits in der 13. Minute den Ausgleich. Eine schöne Kombination über die rechte Seite nutze Noemi Spieß mit einem platzierten Schuss ins lange Eck. Doch die Freude währte nicht lange, denn die Donzdorferin Kerqota Ema konnte in der 14. Minute einen zu kurzer Rückpass zur abermaligen Führung nutzen. Geschockt durch diese individuellen Fehler konnte der SVA drei Minuten später aus dem Gewühl das dritte Gegentor nicht verhindern.

In der Folgezeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Donzdorferinnen vor allem gegen den Ball alles investierten und sehr körperlich agierten. In der 35. Minute allerdings die große Chance zum Anschlusstreffer, ein Schuss von Noemi Spieß sprang vom Innenpfosten zurück ins Feld und Dua Sönmez konnte den Abpraller aus acht Metern leider nicht im Tor unterbringen.

In der zweiten Halbzeit ein unverändertes Bild, die Heimelf verteidigte leidenschaftlich in der eigenen Hälfte und versuchte immer wieder, über schnelle Konter zum Erfolg zu kommen. Bei einem dieser Angriffe zeigte die Schiedsrichterin auf den Elfmeterpunkt, doch die Gastgeberinnen ließen diese Chance aufs 4:1 ungenutzt (46.). Die Alberweilerinnen probierten nun alles, wurden aber immer wieder durch eine Gegenspielerin entscheidend gestört. Doch verpufften sämtliche Angriffsbemühungen, sodass Donzdorf den ersten Saisonsieg feiern konnte.

Nach den zuletzt guten Leistungen waren die mitgereisten Fans, das Trainerteam und die Spielerinnen sichtlich enttäuscht nach dem erneuter Rückschlag. Doch bereits am Mittwoch, 12. Oktober, um 18.30 Uhr hat das Team im Verbandspokal beim SV Deuchelried die Gelegenheit, Selbstvertrauen zu tanken. Die Partie wurde vergangene Woche kurzfristig verlegt. Deuchelried ist aktuell Achter der Verbandsklasse und unterlag vor Kurzem noch der B2 des SVA mit 2:3. In der B-Juniorinnen-Bundesliga geht es dann am Samstag, 15. Oktober, um 14 Uhr mit dem Heimspiel gegen den TSV Crailsheim weiter. Im Spiel gegen den Vorletzten steht das Schlusslicht aus Alberweiler unter Zugzwang.