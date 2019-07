B 465 bei Ingerkingen im Juli vollgesperrt

Auf der Bundesstraße 465 zwischen Ingerkingen und Weisel wird ab Montag, 8. Juli auf einer Länge von rund vier Kilometern der Fahrbahnbelag erneuert.

„Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, sind die Arbeiten voraussichtlich am Samstag, 27. Juli 2019 abgeschlossen“, schreibt der Regierungspräsidium in einer Mitteilung. Während dieser Maßnahme wird die B 465 im Baustellenbereich voll gesperrt. Die Baukosten für die Fahrbahndeckenerneuerung belaufen sich auf circa 900 000 Euro und werden vom Bund getragen.

Die Maßnahme ist aufgrund diverser Fahrbahnschäden, wie zum Beispiel Unebenheiten, Verdrückungen und Rissbildung in der Fahrbahn, erforderlich. Sie diene der Verbesserung der Verkehrssicherheit sowie der Substanzerhaltung der Straßeninfrastruktur. Das Regierungspräsidium bittet um Verständnis für die Verkehrsbeschränkungen.

Während der Sanierungszeit wird der Verkehr von Biberach kommend in Fahrtrichtung Ehingen am Ortsausgang von Ingerkingen auf der K 7525 nach Obersulmetingen, weiter über die K 7596 nach Untersulmetingen und über die L 257 über Schaiblishausen zurück auf die B 465 geleitet. Die Umleitung des Verkehrs von Ehingen in Fahrtrichtung Biberach erfolgt beim Kreisel Weisel auf der L 257 über Schaiblishausen nach Untersulmetingen und von dort weiter über die K 7596 nach Schemmerberg, Altheim und wieder zurück zur B 465.