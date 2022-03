Autohaus veranstaltet Spendenlauf für die Ukraine

Das Autohaus Rapp veranstaltet am Samstag, 19. März, einen Spendenlauf. Zwischen 10 und 12 Uhr gilt’s: Wer dann eine etwa 3,5-Kilometer-Runde ins Rißtal joggend oder walkend absolviert, erläuft fünf Euro für die Ukrainehilfe der Stadt Biberach – unabhängig davon, wie oft. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos und auf eignes Risiko. Eine Zeitnahme gibt es nicht.

„Eine großartige Aktion, mit der man quasi im Vorbeilaufen unsere Biberacher Hilfsaktion für die Ukraine unterstützen kann“, dankt Biberachs Oberbürgermeister Norbert Zeidler für die Initiative des Autohaus Rapp. „Herzlichen Dank dem Autohaus Rapp und den Lauffreunden für die kurzfristige Organisation.“ Die markierte Strecke verläuft vom Autohaus Rapp über Feld-und Gemeindewege ins Rißtal und wieder zurück - ebenfalls mit Unterstützung der Gemeinde Schemmerhofen. Am Autohaus Rapp, wo Läuferinnen und Läufer gezählt werden, warten kleine Stärkungen und Erfrischungen in coronagerechter Form. „Als sichtbares Zeichen der Solidarität in Biberacher Stadt- und ukrainischen Landesfarben“ unterstützt Thilo Schneider vom „Schützashop“ die Aktion mit blau-gelben Spendenlauf-Bändeln für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Die Lauffreunde Biberach als Organisatoren des Biberacher Genießerlaufes, dessen Schirmherr Zeidler ist, helfen dem Autohaus Rapp in Organisation und Durchführung. Harry Zell, Streckenchef und neuer Finanzvorstand des Vereins: „Wir nennen es einfach den 1. Vorbereitungslauf für den 5. Biberacher Genießerlauf.“ Der Verein beginne gerade mit seinen Vorbereitungen für den Lauf am 16. Oktober und freue sich ebenfalls sehr über dieses leuchtende Zeichen der Mitmenschlichkeit in politisch trüber Zeit.