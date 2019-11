Ein Radfahrer ist am Sonntag in Schemmerhofen schwer verletzt worden. Kurz vor 19 Uhr fuhr ein 81-Jähriger laut Polizeibericht mit seinem Mazda in der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte. Vor ihm fuhr ein 17-Jähriger Radler. Bei leichtem Regen und Dunkelheit übersah der Autofahrer den Mountainbiker. Weiterhin hatte der 17-Jährige keine Rückleuchten an seinem Rad angebracht. Das Auto stieß von hinten gegen das Fahrrad. Der Radler stürzte. Durch den Sturz erlitt der 17-Jährige schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro.

