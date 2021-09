Auto schanzt in den Garten eines Wohnhauses

Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat sich am Samstagabend in Schemmerhofen ereignet. Nach Auskunft der Feuerwehr Schemmerhofen, die im Einsatz war, passierte der Unfall, der weit schlimmer hätte ausgehen können, um 22.41 Uhr.

Der Autofahrer überfuhr im Einmündungsbereich der Ingerkinger Straße in Schemmerhofen die Fahrbahn, fuhr weiter in einer Wiese und schanzte anschließend weit in den Garten eines Wohnhauses. Von der Feuerwehr wurde der verletzte Fahrer durch Helfern vor Ort (HVO) versorgt, er kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Des Weitern wurde von der Feuerwehr der Brandschutz sichergestellt, die Einsatzstelle ausgeleuchtet sowie Betriebsstoffe aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Schemmerhofen mit der Einsatzabteilung Schemmerhofen mit drei Fahrzeugen und zwölf Mann, Polizei, Helfer vor Ort (HVO) sowie der Rettungsdienst und ein Bergungsunternehmen.

Zum Zeitpunkt des Unfalls war niemand im Garten.