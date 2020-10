Auswärtsspiel in Donzdorf für Alberweiler

Nach dem spielfreien Wochenende haben die Fußball-B-Juniorinnen des SV Alberweiler erneut auswärts anzutreten. Am vierten Spieltag trifft der SVA-Nachwuchs in der B-Juniorinnen-Bundesliga Süd am Tag der Deutschen Einheit, 14 Uhr, im Lautertalstadion in Donzdorf auf den Aufsteiger 1. FC Donzdorf. Es gab bereits eine Begegnung der beiden Mannschaften. In der Saison 2018/2019 trafen sie im WFV-Pokal-Halbfinale aufeinander, die Begegnung entschied der SVA mit 11:0 für sich. Da es sich um komplett unterschiedliche Mannschaften beider Teams zum aktuellen Zeitpunkt handelt, ist dies kein Maßstab.

Der SVA hat seine bislang beide ausgetragenen Punktspiele der Saison 2020/2021 erfolgreich bestritten und die maximale Punkteausbeute auf dem Konto. Dieses Punktekonto soll in Donzdorf um weitere drei Punkte aufgestockt werden. Der Aufsteiger hat bislang drei Spiele bestritten und in diesen drei Spielen drei Niederlagen erlitten. Daher wird Donzdorf alles geben, um die ersten Punkte der Saison einzufahren. Der SVA geht in Donzdorf mit großem Selbstvertrauen in die Partie und hat das klare Ziel Auswärtserfolg. „Wir konzentrieren uns lediglich auf uns und werden unser Spiel von Beginn an durchziehen“, sagt SVA-Trainer Dominik Herre. Unter der Woche haben die SVA-B-Juniorinnen gegen die Frauen des FC Bellamont getestet, das Testspiel endete mit 7:2 für den SVA-Nachwuchs. In Donzdorf werden dem SVA Lisa Marie Sock (vorderes Kreuzband und Innenmeniskus gerissen), Selina Burghardt (Fingerbruch), Melissa Gropper (Aufbautraining) und Anna Martin (Band angerissen) fehlen.. Der SVA setzt einen Fanbus ein. Abfahrt am Sportheim in Alberweiler ist am Samstag um 10.20 Uhr.