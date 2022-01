Aus Gasflasche schlägt hohe Stichflamme

Gas aus einer Flasche ist Dienstagnacht in Schemmerhofen in Brand geraten. Das berichtet die Polizei. Gegen 2.45 Uhr meldete ein Zeuge, dass im Bereich des Bahnhofs eine sechs Meter hohe Stichflamme zu sehen sei. Die Feuerwehren aus Schemmerhofen und Laupheim rückten aus und löschten den Brand schnell. Warum sich das ausströmende Gas der Flasche, welche an einer Lagerhalle stand, entzündete, ermittelt derzeit das Polizeirevier Laupheim (Telefon 07392/96300). Bis auf ein wenig verbrannten Rasen entstand nach Polizeiangaben kein Schaden.