Am 14. Juli haben 41 Schülerinnen und Schüler der Mühlbachschule ihren Abschluss gefeiert. Davon absolvierten 26 SchülerInnen den Realschul- und 15 SchülerInnen den Hauptschulabschluss. Nach zwei Jahren Pause konnte die diesjährige Feier wieder in gewohntem Rahmen in der Mühlbachhalle in Schemmerhofen stattfinden. Unter den 300 geladenen Gästen waren Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Gemeinderäte, Bürgermeister und Stellvertreterin.

Zu Beginn wurde ein ökumenischer Gottesdienst im „Käppele“ in Schemmerhofen unter dem Motto „Auf zu neuen Ufern“ gefeiert. Im Anschluss wurden die Feierlichkeiten in der Mühlbachhalle fortgesetzt. Leonie Kolls und Felix Fischer, der diesjährige Schülersprecher, führten durch den gesamten Abend und ließen die ein oder andere Geschichte aus den vergangenen Schuljahren wieder aufleben. Und auch sonst wurde den Gästen ein abwechslungsreiches Programm aus Gesang, Quizshow und bewegenden Reden geboten. Höhepunkt der Veranstaltung war die Zeugnisübergabe.

Für sehr gute Leistungen erhielten folgende SchülerInnen einen Preis: 10a: Tabea Lechleiter (1,2), Christian Rief (1,6), Laura Riemer (1,6), Felix Fischer (1,7), Nevio Strudel (1,8), Eva Bleher (1,8), Timo Neubrand (1,9), Rebecca Bohnen (1,9), Alina Wild (1,9).

Eine Belobigung für gute Leistungen erhielten: 10a: Rafael Danner (2,2), Thea Böhringer (2,2), Leonie Kolls (2,2), Lenti Bajraj (2,4); 10b: Tim Reuter (2,1), Jenny Geiselhart (2,1), Cay Plutowsky (2,2), Matthias Braunger (2,3)

Insgesamt werden 22 SchülerInnen eine Ausbildung beginnen und 18 SchülerInnen auf weiterführende Schulen gehen. Eine Schülerin wird den Bundesfreiwilligendienst absolvieren. Für das leibliche Wohl sorgten auch in diesem Jahr wieder der Förderverein und die Lerngruppe 8. Die gesamte Lerngruppe 10 bedankt sich bei allen HelferInnen und Mitwirkenden, die den Abend zu einem ganz besonderen und unvergesslichen Abschluss von 41 Geschichten gemacht haben.