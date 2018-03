Außenanlagen mit „Krokodilsgraben“

Der Abschluss der Sanierung der Mühlbachschule rückt einen großen Schritt näher: Der Schemmerhofer Gemeinderat hat die Arbeiten an den Außenanlagen vergeben – doch ein Wermutstropfen bleibt.

Voraussichtlich im Mai sollen die Arbeiten beginnen, dann wird der Außenbereich der Mühlbachschule saniert. Dafür wurden die Gewerke Straßen- und Landschaftsbau an die Firma Galabau Josip aus Laupheim zum Preis von rund 198 000 Euro vergeben, die Stahlarbeiten zum Preis von 24 500 an die Firma Bertsch aus Schemmerhofen, die Sanitärtrennwände für rund 4800 Euro an die Firma Schäfer aus Horhausen und die Innentüren an die Firma Emler aus Konstanz zum Preis von rund 22 800 Euro und die mobilen Trennwände für rund 32 000 Euro an die Firma Hufcor aus Dessau.

Lediglich auf die Ausschreibung der Entwässerungsarbeiten hat sich bei der Gemeinde keine Firma gemeldet. Hier sollen einzelne Anbieter nochmals gezielt angeschrieben werden, erklärte Bürgermeister Mario Glaser.

Planungen vorgestellt

Im Rat hat Landschaftsarchitekt Jürgen Beyrle aus Biberach die Pläne für das Außengelände vorgestellt. Rund um das Gebäude soll demnach eine durchgängig befestigte Fläche führen und bis zum Blockheizkraftwerk eine breite Zufahrtsstraße, unter anderem als Rettungsweg. Wichtig sei die offene Gestaltung des Geländes, betonte der Architekt: „Es wird kein Campusgelände.“ Die Schule habe zudem gewünscht, dass das Gelände auf der Ostseite des Gebäudes bei Nacht nicht beleuchtet werde. Ein Leerrohr für eine mögliche nachträgliche Beleuchtung werde allerdings mitverlegt. „Wir haben uns das lange überlegt“, sagte Bürgermeister Glaser. Die Befürchtung sei gewesen, dass der hintere Schulhof abends zum Aufenthaltsbereich werde, der auch außerhalb der Schulzeiten genutzt würde. Das habe man bewusst vermeiden wollen.

Ein wichtiges Element wird auch das Rückhaltebecken unterhalb der Schulgebäude. Dieses soll umfasst sein von einem 1,20 Meter hohen Maschendrahtzaun. Die Böschung sei relativ steil, das Becken etwa 90 Zentimeter tief. „Das sieht aus wie ein Krokodilsgraben“, sagte Architekt Beyrle, sei aber wichtig für den Wasserabfluss.

Für Schüler und Lehrer sollen außerdem deutlich mehr Fahrradstellplätze entstehen. Ändern wird sich auch die Bepflanzung: Mehrere bestehende Bäume werden und wurden gefällt, stattdessen sollen 22 neue Bäume gepflanzt werden.

Bürgermeister Glaser hatte zum Abschluss noch gute Nachrichten im Gepäck: Die Kosten für die Ausstattung der Chemie-, Physik- und Bioräume seien nun deutlich niedriger als in den ersten Planungen, betonte er. Im Gespräch zwischen Gemeindeverwaltung und der Schulen seien bei der Ausstattung Einsparmöglichkeiten in Höhe von etwa 45 000 Euro gefunden worden. „Wir sparen hier, ohne dass es die Unterrichtsmöglichkeiten schmälern wird“, versprach der Bürgermeister.