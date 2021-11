Arno Dolderer spendet 150 Mal Blut

Schemmerhofen (sz) - Bei einer Feierstunde haben der DRK-Ortsverein und die Gemeinde Schemmerhofen engagierte Blutspender im Mühlbachsaal geehrt.

Bürgermeister Mario Glaser freute sich, die verdienten Blutspender auszuzeichnen und im Namen der Gemeinde und des Deutschen Roten Kreuzes Danke zu sagen. „Sie setzen sich so für ihre Mitmenschen ein und helfen in verschiedenen Notlagen. Dies ist auch in diesen Zeiten wichtig und sinnvoll“, unterstrich er bei seiner Ansprache. Zusätzlich wird durch eine Blutspende auch der Ortsverein direkt unterstützt und zum Teil finanziert. Er freute sich, dass die Gemeinde die Hallen für das Blutspenden zur Verfügung stellen konnte, da es im DRK-Haus zurzeit wegen der Corona Regeln zu eng wäre. Mario Glaser entschuldigte sich erneut für die ungewohnte Form der Ehrung mit viel Abstand und ohne ein gemeinsames Essen.

Die Leiter der DRK-Bereitschaft, Franz Karl Moder und Petra Raiber bedankten sich im Namen des DRK-Ortsvereins bei den Geehrten für die freiwilligen Spenden und sind stolz auf die erreichte Spendenanzahl. Dieses unentgeltliche Engagement muss wertgeschätzt werden und ist nicht wegzudenken, da Blut noch nicht künstlich hergestellt werden kann. Franz Karl Moder merkte an, dass kreisweit Schemmerhofen mit der jährlichen Spenderanzahl auf Platz drei nach Biberach und Laupheim liegt.

Mit einer Urkunde und einer Ehrennadel für 10-, 25-, 50-, 75-, 100-, 125-. und 150-maliges Blutspenden wurden die verdienten Spender ausgezeichnet. Rekordverdächtig war die Ehrung von Arno Dolderer aus Schemmerhofen. Er wurde für 150 Blutspenden ausgezeichnet.