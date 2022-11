Apfelbaum-Pflanzaktion der Mühlbachschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein Apfelbaum für die neuen Erstklässler und Erstklässlerinnen der Mühlbachschule Schemmerhofen.

Wie in den vergangenen Jahren haben die ErstklässlerInnen der Mühlbachschule Schemmerhofen wieder einen eigenen Apfelbaum gepflanzt. Erfreulicherweise konnte nach mehreren Jahren diese Aktion wieder mit allen Klassen gemeinsam unternommen werden, so dass die rund 80 Schulanfänger und Schulanfängerinnen kurz vor ihren ersten Ferien zu einer nahe gelegenen Wiese bei Altheim wanderten.

Dort trafen Sie auf Herrn Kirschner, Rektor der Mühlbachschule und Klaus von Bank, der den Kindern die heimische Apfelsorte „Schemmerberg“ mitbrachte. Bevor das Loch zugeschaufelt wurde, erinnerte Herr Kirschner an die Zeitkapsel. Dies sei von Beginn der Aktion an ein schöner Brauch.

Gefüllt mit Hinweisen auf die Klassen 1a, 1b, 1c und 1i weiß man noch in vielen Jahren, wer den Baum gepflanzt hat. Umrahmt haben die ABC-Schützen die Apfelbaum-Pflanzaktion mit dem Lied „Ich hol mir eine Leiter und stell sie an den Apfelbaum“. Anschließend wurden Klassenfotos zur Erinnerung geschossen. Die neuen Erstklässler, die Lehrerinnen und alle Beteiligten hatten eine Menge Spaß.

Im Laufe ihrer Grundschulzeit werden die Kinder ihren Apfelbaum immer wieder besuchen. So können sie beobachten, wie auch der Baum in den Jahren immer größer wird. Diese Tradition soll auch in den folgenden Jahren so beibehalten werden.