AOK-Kochshow: „Alle drei Gänge bestehen aus regionalen Zutaten“

Die Kochshow findet in Zusammenarbeit mit der „Schwäbischen Zeitung“ und der Meistervereinigung Gastronom Baden-Württemberg statt. Die Plätze sind begrenzt. Anmelden sollten sich Interessierte deshalb schnell bei der AOK in Biberach unter Telefon 07351/501450 oder per E-Mail an karina.lockett@bw.aok.de . Die Anmeldung ist verbindlich, die Teilnahme inklusive Probierhäppchen ist kostenfrei.

Unter dem Motto „Fit durch die Jahreszeiten“ bietet die AOK Ulm-Biberach in Zusammenarbeit mit der „Schwäbischen Zeitung“ verschiedene Kurse und Aktionen an. Am Donnerstag, 30. Juni, gibt es einen besonderen Leckerbissen: Die AOK-Kochshow gastiert in der Mehrzweckhalle in Aßmannshardt. Los geht’s um 19 Uhr. Meisterkoch Alfons Köhler vom Restaurant Köhlers Krone in Ehingen-Dächingen und AOK-Ernährungsberaterin Jennifer Sauter überraschen dann mit einem regionalen, spannenden Drei-Gänge-Menü und zeigen Tricks und Kniffe. Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung bei der AOK ist erforderlich. Was die Gäste an diesem Abend erwartet? Tanja Bosch hat im Vorfeld mit Jennifer Sauter gesprochen.

Frau Sauter, mit was werden Sie und Alfons Köhler die Gäste an diesem Abend überraschen?

Ich will eigentlich noch nicht zu viel verraten. Ich kann nur so viel sagen, dass alle Rezepte absolut alltagstauglich sind und unter dem Aspekt Nachhaltigkeit ausgesucht wurden. Alle drei Gänge bestehen aus regionalen Zutaten und Produkten. Dabei gibt es ganz wenige Ausnahmen zum Beispiel, wenn es um Gewürze geht. Wir achten zudem auch sehr auf Saisonalität.

Warum ist Ihnen das so wichtig?

Der Nachhaltigkeitsgedanke und der Umweltaspekt spielen dabei eine wichtige Rolle. Aber auch, dass die Gäste wirklich alles ganz unkompliziert nachkochen können. Wir arbeiten mit wenigen Zutaten, es gibt nichts exotisches. Also all das, was jeder ohnehin schon in seiner Vorratskammer hat.

Und daraus lässt sich tatsächlich ein tolles Drei-Gänge-Menü zaubern?

Ja, auf jeden Fall. Es wird ein gigantisches Event mit einem sehr guten Koch. Alfons Köhler ist Mitglied der Meistervereinigung Gastronom Baden Württemberg, er kocht aus Überzeugung mit regionalen Zutaten. Sein Restaurant Köhlers Krone in Dächingen steht ganz unter dem Motto „Albgenuss – mit allen Sinnen erleben“. So gibt es zum Beispiel auch Albquinoa aus Dächingen, Geflügel aus Uttenweiler und frische Erdbeeren aus der Region.

Werden Sie mitkochen?

Ja, wir kochen ein bisschen gemeinsam und ich moderiere zusätzlich die ganze Show. Ich werde die Produkte, die wir verwenden, beschreiben und auch zusätzlich Gesundheitsaspekte mit einfließen lassen, sodass das Publikum auch einen Mehrwert hat. Ich freue mich jetzt schon sehr, mit Alfons Köhler gemeinsam auf der Bühne zu stehen und zu werkeln. Der Unterhaltungswert kommt bei Aktionen mit ihm meist auch nicht zu kurz. Die Kochshow ist immer eines meiner Highlights im Jahr.

Dürfen die Gäste dann auch probieren?

Auf jeden Fall, dafür machen wir die Kochshow. Die Gäste sollen alles mitverfolgen können, was auf der Bühne und in den Kochtöpfen passiert, sie können Fragen stellen und dann natürlich auch alle drei Gänge probieren. Zusätzlich bekommen sie die Rezepte mit nach Hause, um alles nachzukochen. Wem das an diesem Abend zu schnell geht, der kann Teile der Show dann später auch auf der Homepage der Meistervereinigung nochmals ansehen.