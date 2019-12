Alberweiler will sich selbst beschenken

Der SV Alberweiler hat in der Frauenfußball-Regionalliga Süd am Sonntag den FC Forstern zu Gast. Bevor es in die Winterpause geht, hat die Mannschaft von Trainerin Chantal Bachteler damit noch einmal ein sehr wichtiges Spiel vor sich. Mit einem Sieg könnte der SVA den Vorsprung nach hinten entscheidend vergrößern. Das Spiel beginnt um 14 Uhr.

Ein letztes Mal vor der Winterpause wird der SVA am Sonntag noch einmal auflaufen. Mit dem FC Forstern kommt eine Mannschaft nach Oberschwaben, die mit dem SVA im direkten Konkurrenzkampf gegen den Abstieg steht. „Ich glaube, dass alle Mannschaften, die mit uns im Mittelfeld stehen, noch gegen den Abstieg spielen“, sagt Chantal Bachteler. Die Gäste stehen momentan auf dem ersten Abstiegsplatz und befinden sich somit acht Punkte hinter dem SVA. Damit hat es Bachtelers Team in der eigenen Hand, den Vorsprung auf die Abstiegszone auf elf Punkte zu vergrößern. „Wir wollen uns ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk machen. Es ist auf jeden Fall das Ziel, am Sonntag zu gewinnen“, erklärt sie.

Vorzeichen auf dem Papier eindeutig

Der FC Forstern selbst hat fünf der letzten sechs Partien verloren, Alberweiler nur eine der letzten sieben. Damit stehen die Vorzeichen auf dem Papier eindeutig auf Sieg für den SVA. Chantal Bachteler lässt sich davon jedoch nicht täuschen: „Sie haben zu Anfang der Saison deutlich besser gepunktet als wir und ihre Ergebnisse zuletzt waren sehr knapp. Außerdem hatten sie einige Verletzte, die am Sonntag wieder dabei sein werden.“ In der vergangenen Woche musste Forstern sich dem 1. FC Nürnberg erst in der Nachspielzeit geschlagen geben, der die Woche zuvor den SVA noch mit 6:1 bezwang. Und in der Partie vor zwei Wochen verlor der FCF nur knapp mit 0:1 beim Tabellenführer in Freiburg. „Ich bin mir sicher, dass sie, genau wie wir, mit drei Punkten in die Winterpause gehen wollen. Für sie ist es vielleicht sogar nochmal wichtiger als für uns“, so Bachteler.

Mit elf Zählern Vorsprung wäre die Weihnachtsfeier des SVA sicher eine entspanntere Veranstaltung. Zuvor muss die Partie aber erst noch gespielt werden. „Man könnte dann von einer ordentlichen Hinrunde sprechen, ja“, sagt die Trainerin. „Aber ich erwarte ein sehr umkämpftes Spiel bei schwierigen Bedingungen, die für eine über den Körpereinsatz kommende Mannschaft wie den FC Forstern nicht unbedingt von Nachteil sind.“

Temajs Einsatz fraglich

Dabei muss sie allerdings voraussichtlich auf Laureta Temaj verzichten, die sich innerhalb kürzester Zeit zu einer Schlüsselspielerin der Mannschaft entwickelt hat. „Sie hat sich leider letzte Woche verletzt. Wir sind noch nicht ganz scher, aber voraussichtlich wird sie nicht spielen können“, erklärt Bachteler. Ob der SVA sich sein Weihnachtsgeschenk also selbst überreichen kann, bleibt abzuwarten. Das Potenzial dazu ist auf jeden Fall vorhanden.