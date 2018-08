Alberweiler will Punktekonto daheim eröffnen

Nach dem Fehlstart in Freiburg steht für den SV Alberweiler in der Frauenfußball-Regionalliga Süd nun das erste Heimspiel an. Am Sonntag gastiert der SV Frauenbiburg in Oberschwaben. Die Gäste aus der Nähe von Dingolfing, gelegen zwischen Landshut und Deggendorf, sind ebenfalls mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Anstoß in Alberweiler ist um 13 Uhr.

„Wir haben viel analysiert. Ich denke, die Mädels wissen, wo die Fehler waren und wir wollen alle drei Punkte im ersten Heimspiel holen“, so SVA-Cheftrainerin Chantal Bachteler. Besonders intensiv sei die Videoanalyse gewesen. Die gesamte Woche über hat das Team den Mitschnitt des Auftaktspiels in Freiburg studiert und versucht, die Fehler abzustellen. „Ich denke, das ist uns gut gelungen“, sagt Bachteler. „Die Mädels ziehen voll mit.“

Eine erfreuliche Neuigkeit für die Trainerin ist, dass Defensivkraft Selina Gaus wieder im Training steht. „Sie ist definitiv eine Option für Sonntag“, erklärt sie. Weniger schön: Torhüterin Melanie Geiselhart hat sich beim ersten Spiel verletzt. „Uns war erst nicht klar, wie schlimm es ist, aber für Sonntag wird es wohl noch nicht reichen“, erklärt Bachteler. Vertreten wird Geiselhart am Sonntag in diesem Fall von der Torhüterin der B-Juniorinnen, Laura Bozenhardt.

„Spiel auf Augenhöhe“

Für Chantal Bachteler ist der Gegner aus Bayern ein wenig Neuland. Weder als Spielerin, noch als Trainerin hat sie Erfahrungen mit dem Gast gemacht. Ein Problem stellt dies für den SVA aber nicht dar. „Wir wissen, dass Frauenbiburg eine gute Mannschaft ist. Sie sind fair, aggressiv und taktisch gut. Wir erwarten ein Spiel auf Augenhöhe“, so Bachteler. In der vergangenen Saison konnte der SVA mit 50 Punkten 18 Zähler mehr als die Bayerinnen holen, was sich am Ende in den Platzierungen drei (Alberweiler) und acht (Frauenbiburg) niederschlug. „Wir glauben dennoch nicht, dass sich Frauenbiburg aufs Verteidigen konzentriert. Das wird ein Spiel zweier guter Offensivreihen“, sagt Bachteler.

Der SVA möchte am Sonntag vor heimischer Kulisse seine ersten Punkte einfahren. Auch wenn der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften, zumindest tabellarisch, in der Vorsaison ein recht großer war, sind die Frauen des SVA gewarnt. Der Gegner wird nicht unterschätzt.