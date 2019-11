Alberweiler will eine Reaktion zeigen

Die Fußballerinnen des SV Alberweiler haben nach ihrer deftigen Niederlage in der Regionalliga Süd am vergangenen Wochenende nun am Sonntag die Chance auf Wiedergutmachung. Der Zweitligaabsteiger FSV Hessen Wetzlar kommt zum Gastspiel nach Oberschwaben. Das vorletzte Spiel vor der Winterpause beginnt um 11 Uhr.

Wetzlar und der SVA liegen in der Tabelle mit 23 Punkten gleichauf und sind direkte Tabellennachbarn. Nur das um ein Tor bessere Torverhältnis gibt der Mannschaft von Trainerin Chantal Bachteler den Vorteil. Es scheint also vom Papier her ein sehr enges Spiel zu werden. „Das ist nicht nur auf dem Papier so“, sagt Bachteler. „Es wird sicher nicht einfach. Im Hinspiel hatte Wetzlar die klareren Chancen, allerdings waren wir da auch noch nicht so weit, wie wir es jetzt sind.“ Mit 0:1 musste sich ihre Mannschaft in Wetzlar durch einen Foulelfmeter eine Viertelstunde vor Schluss geschlagen geben.

Hessen Wetzlar hat nach dem SC Freiburg die zweitbeste Defensive der Liga. Nur elf Gegentore musste der Club bislang in zwölf Spielen hinnehmen. Zwei Niederlagen mit 0:4 bedeuten, dass die Torhüterin des FSV in den restlichen zehn Spielen sogar nur drei Mal hinter sich greifen musste. „Wir müssen, noch mehr als in den Spielen zuvor, jeden kleinen Fehler und jede Unkonzentriertheit ausnutzen“, erklärt die Trainerin. „Wir haben mit Solveig Schlitter und Vera Ellgass zwei Spielerinnen,die sehr torgefährlich sind. Aber auch Tamara Würstle ist immer wieder für eine Aktion nach vorne gut.“ Jedes Mal, wenn der FSV in dieser Saison bislang ein Tor hinnehmen musste, konnte er das Spiel nicht gewinnen. So gut die Gäste defensiv sind, so schwach sind sie in der Offensive. Nur 20 eigene Tore können die Hessinnen bislang vorweisen. Nur die drei Mannschaften am Tabellenende haben weniger Treffer erzielt.

Dass Kapitänin Würstle zurückkehrt, könnte sich als äußerst wichtig erweisen. Am Sonntag in Nürnberg musste sie verletzt aussetzen. Prompt verlor der SVA mit 1:6. „Das war eine herbe Niederlage, keine Frage. Wir haben zu lang gebraucht“, so Bachteler. „Wir wollen wieder schnell und zielstrebig nach vorne spielen.“

Auf die Frage, inwieweit die vergangene Partie die Mannschaft aus dem Konzept geworfen hat, antwortet sie: „Wir haben daraus gelernt und wollen am Sonntag eine Reaktion zeigen. Wir haben diese Saison nach dem schweren Start bewiesen, dass sich das Team wieder zurückkämpfen kann und das haben wir auch jetzt vor.“

Für den SVA sind es noch zwei Spiele bis Weihnachten. Zunächst jetzt der FSV Hessen Wetzlar und in der kommenden Woche noch der FC Forstern. Beide Spiele finden in Alberweiler statt und beide Spiele möchte man gewinnen, um sich auf die Abstiegszone noch ein kleines Polster zu schaffen.

Ein Sieg am Sonntag könnte hierfür ein erster Schritt sein, denn von den vier Mannschaften, die hinter dem SVA liegen ist eine der FSV, zwei weitere treffen direkt aufeinander und eine muss gegen Nürnberg ran. „Wir freuen uns auf ein Heimspiel“, sagt Bachteler. „Hoffentlich mit ein paar Zuschauern zur Unterstützung. Wir wollen bis Weihnachten noch punkten.“ Mit weiteren sechs Punkten wären die Festtagsfeierlichkeiten sicher ein wenig fröhlicher.