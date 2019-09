Alberweiler will auch zu Hause eine gute Leistung zeigen

Mit dem 8:3-Sieg gegen Neu-Isenburg im Rücken geht es für die Frauen des SV Alberweiler am Sonntag in das erste Heimspiel seit fünf Wochen. Der Gegner dabei ist die zweite Mannschaft des SC Sand. Chantal Bachtelers Team will dabei in der Erfolgsspur bleiben und auch den Fans in Alberweiler zeigen, dass die Mannschaft guten Fußball spielt. Der Anstoß erfolgt um 14 Uhr.

Durch den Kantersieg in der vergangenen Woche hat es der SV Alberweiler endlich aus den Abstiegsrängen geschafft. Dabei lieferte die Mannschaft schon in den Wochen zuvor gute Leistungen ab. Der Sieg hat der Stimmung im Team offensichtlich gutgetan: „Wir hatten eine tolle Trainingswoche und haben eine gute Stimmung in der Mannschaft. Ich denke, dass jeder von uns einige Steine jetzt vom Herzen gefallen sind“, erklärt Bachteler. „Dazu haben wir auch Lena Bucher zurück im Kader, das heißt, der Konkurrenzkampf wird immer noch größer innerhalb der Mannschaft.“ Und Konkurrenz belebt das Geschäft.

Der Gegner aus dem Ortenaukreis hat bislang dieselbe Bilanz wie der SVA, liegt aber aufgrund des schlechteren Torverhältnisses einen Platz dahinter. Beide Mannschaften sind aber bislang auf starke Gegner getroffen. Daher kann man des SC Sand nicht auf die leichte Schulter nehmen: „Zweite Mannschaften sind immer schwierig“, sagt auch Bachteler. „Man weiß immer nicht genau, wer in der ersten und wer in der zweiten Mannschaft spielt. Sie sind eine sehr erfahrene Mannschaft, dadurch, dass sie einige Erstligaspielerinnen in die Zweite übernehmen können, wenn diese in der Bundesliga nicht mehr mitgehen können.“ Unterschätzt wird der SC Sand in Alberweiler also definitiv nicht.

In der vergangenen Saison gingen beide Partien an die Badenerinnen. Trainerin Bachteler erinnert sich: „Wir haben im Heimspiel unnötig die Punkte liegen lassen. Das war ein bisschen schade. In Sand haben sie uns aber phasenweise technisch geschlagen.“ Gewarnt ist der SVA also. Aber verstecken muss sich das Team bestimmt nicht. „Für uns ist es wichtig, dass wir unsere gute Trainingsleistung auf dem Platz umsetzen können. Dazu ist es schön, dass wir endlich mal wieder ein Heimspiel haben. Wir möchten auch zu Hause zeigen, dass wir guten Fußball spielen können“, sagt sie. Auf die Frage nach der erhofften Punkteausbeute reagiert sie allerdings etwas verhalten: „Ich schaue momentan nicht so sehr auf die Punkte. Wichtig ist, dass wir uns fußballerisch weiterentwickeln. Natürlich ist ein Sieg schön, aber wir wollen eine gute Leistung zeigen und uns dann mit Punkten belohnen.“ Ein weiterer Sieg könnte den SVA, mit etwas Glück, bis auf den fünften Platz nach vorne spülen.

Im WFV-Pokal ist der SV Alberweiler im Übrigen kampflos in die nächste Runde eingezogen. Kommenden Mittwoch wäre der SVA eigentlich bei der SG Altheim im Alb-Donau-Kreis zu Gast gewesen, die Heimmannschaft hat die Partie nun aber abgesagt.