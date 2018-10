Alberweiler vor wegweisendem Spiel

Es gibt noch Plätze im Mannschaftsbus. Die Fahrt kostet zehn Euro. Zustiege sind um 11 Uhr am Sportheim Alberweiler, um 11:25 Uhr am Park-and-Ride-Parkplatz Donaustetten (beim Rewe) und um 11.45 Uhr am Park-and-Ride-Parkplatz Nersingen an der A7 möglich. Anmeldung per E-Mail an MartinKaiser938@gmail.com oder telefonisch unter 0160/8314608.