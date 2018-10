Alberweiler vor nächster schwerer Aufgabe

Für den SV Alberweiler steht in der Frauenfußball-Regionalliga Süd die nächste schwierige Aufgabe an: der aktuelle Tabellenzweite FC Forstern. Anstoß ungefähr 15 Kilometer östlich von München in der Gemeinde Erding ist am Sonntag um 14 Uhr.

Der Aufsteiger aus Oberbayern ist bislang die Überraschung der Saison. Der FC Forstern steht punktgleich mit dem Tabellenführer aus Ingolstadt, bei dem man in der vergangenen Woche die bislang einzige Saisonniederlage bezog, auf Platz zwei. „Niemand in der Liga kennt sie richtig, das ist natürlich ein Vorteil“, erklärt Chantal Bachteler, Trainerin des SV Alberweiler. „Sie sind die große Unbekannte, das macht es schwierig. Ich weiß nicht genau, was auf uns zukommt.“ Bekannte Namen im Kader der Bayerinnen gibt es nicht, „aber sie sollen über eine starke Offensive verfügen“, so Bachteler.

Der SVA kann sich in die Situation des FC Forstern gut hineinversetzen: „Jeder in Alberweiler weiß, was Euphorie bewirken kann. Die fantastische Hinrunde in der letzten Saison direkt nach dem Aufstieg zeigt das“, sagt Bachteler. „So erkläre ich mir auch den Erfolg des FC Forstern. Da steht uns mit Sicherheit eine eingeschworene Truppe gegenüber.“

Den SV Alberweiler trennen momentan acht Punkte vom kommenden Gegner, der SVA hat bislang allerdings auch zwei Spiele weniger absolviert als Forstern. Alberweiler könnte mit einem Sieg also auf fünf Punkte heranrücken und hätte dann immer noch zwei Partien mehr zu spielen. So weit möchte man beim SVA aber noch nicht denken. „Mit einem Punkt in Forstern wäre ich hochzufrieden“, sagt Chantal Bachteler.

Mehrere Ausfälle

Das liegt an zwei Faktoren. Zum einen an der vorherrschenden Euphorie beim Gegner, was sich mit Sicherheit auch auf die dortigen Zuschauer auswirken dürfte. „Sie werden viel Unterstützung haben, das wird nicht einfach“, stellt Bachteler fest. Zum anderen steht der SVA-Trainerin nicht der vollständige Kader zur Verfügung. Jule Fiederlings Verletzung ist schlimmer als angenommen, sie wird wohl eine ganze Weile ausfallen. Dazu konnten Sofia Borges und Lena Rädler krankheitsbedingt nicht trainieren, Torhüterin Melanie Geiselhart und Svenja Herle sind verhindert. Hinzu kommt, dass Ersatztorhüterin Laura Bozenhardt von den B-Juniorinnen nicht aushelfen kann. „Andererseits eröffnet das Möglichkeiten für Spielerinnen, die sonst nicht so im Mittelpunkt stehen. Ich sehe das nicht unbedingt als Nachteil für uns. Manchmal wächst man in solchen Situationen über sich hinaus“, sagt Bachteler. Die Spielerinnen, die verfügbar sind, seien „voll motiviert“ und hinterließen im Training einen sehr guten Eindruck.