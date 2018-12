Alberweiler verabschiedet sich mit Sieg in die Winterpause

Die Frauen des SV Alberweiler haben in der Fußball-Regionalliga Süd in ihrem letzten Spiel vor der nun wohlverdienten Winterpause auswärts beim TSV Crailsheim mit 3:1 (1:1) gewonnen. Erneut konnte der SVA dem Spiel seinen Stempel aufdrücken und überwintert somit auf Tabellenplatz drei.

„Wir haben richtig gut losgelegt und sind super ins Spiel gekommen“, resümierte SVA-Trainerin Chantal Bachteler. „In der ersten Halbzeit waren wir richtig dominant und haben Crailsheim gar nicht richtig ins Spiel kommen lassen.“ Auch ergebnistechnisch drückte sich das anfangs aus: Bereits nach acht Minuten konnte Ecem Cumert, die sich nach ihrem Wechsel nach Alberweiler in der Anfangsphase der Saison mittlerweile richtig gut in der Mannschaft eingefunden hat und zu einer sehr wichtigen Spielerin im Kader geworden ist, die Gäste aus Oberschwaben in Führung bringen. Kurz vor der Pause war es dann jedoch ein Fehler im Aufbauspiel und ein Abpraller, den die Crailsheimerin Sophia Klärle zum Ausgleich nutzte (41.). „Das Tor kam ein wenig aus dem Nichts“, so Bachteler. „Dementsprechend sind wir dann in die Kabine gegangen.“

Kurz nach Wiederanpfiff konnte sich dann Lena Bucher gut durchsetzen und fand mit ihrem Pass in die Mitte die zur zweiten Halbzeit eingewechselte Nina Seitz, die zur erneuten Führung des SVA einschob. „Nach der Pause war das Spiel dann aber nicht mehr so eindeutig“, erklärte die SVA-Trainerin. In der Tat gab es für den SVA nochmal eine sehr brenzlige Situation zu überstehen, die Torhüterin Melanie Geiselhart glänzend entschärfte. „Da hat uns Melli das 2:1 festgehalten. Ich bin mir nicht sicher, was das für ein Spiel geworden wäre, wenn hier der Ausgleich fällt“, stellte Bachteler fest. Zehn Minuten vor dem Ende war es dann erneut Nina Seitz, die mit ihrem vierten Tor in den letzten drei Spielen für klare Verhältnisse sorgte und auf die am Abend anstehende Weihnachtsfeier einstimmte.

„Crailsheim war deutlich defensiver als ich es erwartet hätte, gerade auch nach dem Punktgewinn in Ingolstadt“, so Bachteler. Sie stahl mit dem SVA ihrer alten Liebe zwar die Punkte, böse sei aber niemand gewesen: „Es war wirklich sehr schön, alle die ich dort noch kenne, wiederzusehen.“

Der SV Alberweiler überwintert damit auf Tabellenplatz drei. Fünf Punkte liegt der SVA hinter Platz zwei und neun Punkte hinter Rang eins, aber mit einem Spiel weniger. „Natürlich wollen wir nochmal angreifen vorne, aber die beiden Clubs (Ingolstadt und Sand, Anm. der Redaktion) haben schon nochmal andere Strukturen“, sagte Chantal Bachteler angesichts der Tabellensituation. „Bei uns kommt es jetzt einfach auf die Vorbereitung an und dann werden wir sehen. Aber klar wollen wir unangenehm sein.“