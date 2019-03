Alberweiler tritt bei „Süddeutschen“ an

Die Bundesliga-B-Juniorinnen des SV Alberweiler treten am Sonntag, 3. März, bei der süddeutschen Futsalmeisterschaft an. Diese wird in diesem Jahr in der Dreifeldhalle in Pfungstadt (Hessen) ausgetragen. Turnierbeginn ist um 14.30 Uhr.

Der SV Alberweiler hat sich zum dritten Mal in Folge für die süddeutsche Futsalmeisterschaft qualifiziert. Der SVA ist damit neben der TSG 1899 Hoffenheim der einzige Teilnehmer, der sich seit der erstmaligen Austragung im Jahr 2017 für die „Süddeutschen“ qualifizieren konnte. Der Modus hat sich im Vergleich zu den Vorjahren geändert – „jeder gegen jeden“ steht auf dem Programm. Nur der Meister qualifiziert sich für den dritten DFB-Futsal-Cup, der am Sonntag, 10. März, in Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) steigt. Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich.

Teilnehmer sind in Pfungstadt die jeweiligen Titelträger der Landesverbände Badens, Südbadens, Bayerns, Hessens und Württembergs. Der SVA hatte sich im Finale der württembergischen Futsalmeisterschaft in Wendlingen mit 2:0 gegen den Ligakonkurrenten VfL Sindelfingen Ladies durchgesetzt. Für Alberweiler war es bereits der fünfte Hallentitel auf Verbandsebene in Folge.

Die Spielzeit bei der süddeutschen Futsalmeisterschaft beträgt bei jeder Partie 15 Minuten. Jede Mannschaft besteht aus maximal zwölf Spielerinnen. Die Gegner des SVA sind die TSG 1899 Hoffenheim, der KSV Hessen Kassel, der TSV Schwaben Augsburg und der SC Freiburg.

Wegen der Teilnahme bei den „Süddeutschen“ hat der SVA am kommenden Spieltag in der Bundesliga Süd spielfrei. Das für das Wochenende angesetzte Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.