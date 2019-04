Alberweiler trifft auf Liganeuling

Nach dem Sieg im Pokal über die VfL Sindelfingen Ladies ist für die Frauen des SV Alberweiler wieder der Alltag in der Fußball-Regionalliga Süd angesagt. Am Samstag empfängt der Tabellendritte den FC Forstern aus Oberbayern. Die Gäste sind ein Liganeuling und konnten in der Hinrunde einige Überraschungssiege feiern. Der Anstoß der Partie erfolgt um 16 Uhr.

„Sie haben eine hervorragende Heimkulisse, aber sie haben in der Hinrunde auch stark von der Aufstiegseuphorie gelebt“, sagt Chantal Bachteler, die Trainerin des SVA. Vor der Hinrundenpartie gegen den SV Alberweiler musste die Mannschaft ihre erste Saisonniederlage gegen den Klassenprimus Ingolstadt hinnehmen. „Danach sind sie ein wenig eingebrochen und haben auch nicht mehr so gut gepunktet“, so Bachteler.

Im Hinrundenspiel hatte der SVA beim 2:1-Sieg aber alle Hände voll zu tun. „Es war ein richtiges Kampfspiel. Sehr körperlich und das Wetter war auch richtig schlecht.“ Kein Grund aber für Bachteler, an einem Heimsieg zu zweifeln: „Wir spielen daheim und sind da schon auch eine kleine Macht. Wir wollen das auf jeden Fall weiterhin beibehalten und am Samstag drei Punkte holen.“ Profitieren kann der SVA dabei auch von dem kürzlich errungenen Pokal-Viertelfinalsieg gegen Sindelfingen. „Die Mannschaft saß noch eine Weile zusammen und es war eine sehr positive Stimmung. Der Pokalwettbewerb ist auch unser großer Vorteil“, sagt die SVA-Trainerin. „Die Mädels wollen alle im Pokal auf dem Platz stehen, also müssen sie auch in der Liga Leistung zeigen. Das hält unsere Konzentration oben.“

Schwer einzuschätzen

Für beide Mannschaften geht es in der Liga nicht mehr um wirklich viel. Das sieht auch Chantal Bachteler so: „Vielleicht können wir noch Zweiter werden, aber meiner Meinung nach ist Ingolstadt durch.“ Der FC Forstern liegt in der Tabelle im gesicherten Mittelfeld auf Rang sieben. „Mit dem Abstieg werden sie nichts zu tun haben und sind auch immer für eine Überraschung gut, von daher müssen wir Forstern auf jeden Fall ernst nehmen“, sagt sie. In der Tat verloren die kommenden Gäste am vergangenen Spieltag nur knapp mit 0:1 gegen Ingolstadt und konnten auch beim SC Freiburg einen Punkt holen. Auf der anderen Seite reichte es auch beim SV Frauenbiburg aus dem Tabellenkeller nur für einen Punkt. „Sind ein wenig schwer einzuschätzen, deshalb müssen wir voll konzentriert sein“, so Bachteler.

Ecem Cumert wird weiterhin ausfallen. Annika Enderle musste am Montag zur Halbzeit mit Knieproblemen den Platz verlassen. „Wir hoffen, dass es harmlos ist und sie Samstag wieder mit dabei ist“, erklärt die SVA-Trainerin. Das Spiel gegen den FC Forstern markiert den Auftakt zu den letzten fünf Spielen der Regionalligasaison.