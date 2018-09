Alberweiler trifft auf Landesligist Eglofs

Nach der Niederlage am vergangenen Sonntag in der Regionalliga können die Fußballerinnen des SV Alberweiler diese Woche vermeintlich ein wenig durchschnaufen. Am Sonntag geht es in der nächsten Runde des WFV-Pokals zur Spielgemeinschaft SV Eglofs/Heimenkirch aus der Landesliga II. Anstoß in Eglofs ist um 11 Uhr.

Ein Aufbaugegner wird vom SVA dringend benötigt, nachdem die Ergebnisse zuletzt nicht zufriedenstellend waren. Der unterklassige Gegner „tut uns auf jeden Fall gut“, sagt Trainerin Chantal Bachteler. Die Gefahr, den Gegner zu unterschätzen, sieht sie momentan nicht. „Die Niederlage ist verdaut. Die Mädels unterschätzen zur Zeit, glaube ich, niemanden mehr“, so Bachteler. Die meisten Spielerinnen des SVA sind das Verlieren bislang schlichtweg nicht gewohnt. Auch emotional musste die Trainerin Aufbauarbeit leisten: „Wir haben viele Gespräche geführt und ein wenig Teambuilding betrieben.“ Nun geht der Blick aber wieder nach vorne. Das Weiterkommen ist das Ziel des SVA, daran besteht kein Zweifel. „Wir erwarten einen defensiven Gegner. Sie sind nicht so spielstark, wie unsere sonstigen Gegner“, erklärt Bachteler.