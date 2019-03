Alberweiler trifft auf Köln, Saarbrücken und Hamburg

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben sich durch den süddeutschen Meistertitel am vergangenen Wochenende bei den süddeutschen Futsalmeisterschaften in Pfungstadt wie berichtet für den 3. DFB-Futsal-Cup in Wuppertal qualifiziert. Das Turnier findet am Sonntag, 10. März, in Wuppertal statt. Alberweiler macht sich bereits Tags zuvor auf den Weg nach Nordrhein-Westfalen.

Es ist bereits die zweite Qualifikation des SV Alberweiler für den Wettbewerb um die deutsche Hallenmeisterschaft nach 2017. Bei der ersten Teilnahme 2017 ging der SVA gar als deutscher Meister im Futsal hervor. Titelverteidiger ist der 1. FC Köln, in diesem Jahr Gruppengegner des SVA.

Alberweiler reist bereits am Samstag nach Duisburg, die Spielerinnen der teilnehmenden Mannschaften sind einen Tag vor dem Wettbewerb in der Sportschule in Duisburg untergebracht. Bereits am Vorabend findet die Turnierbesprechung statt. Das Turnier um den deutschen Meistertitel im Futsal beginnt am Sonntag um 9.30 Uhr. Das Endspiel ist auf 16.10 Uhr terminiert. Insgesamt haben sich fünf B-Juniorinnen Bundesligateams für das Finale um die deutsche Futsalmeisterschaft qualifiziert. In Gruppe A trifft Alberweiler auf den 1. FC Saarbrücken (aktuell Vierter Bundesligastaffel West/Südwest), den Hamburger SV (aktuell Vierter Bundesligastaffel Nord/Nordost) und den 1. FC Köln (Zweiter Bundesligastaffel West/Südwest).

In Gruppe B spielen der Bundesligist FC Speyer 09 (Siebter Bundesligastaffel West/Südwest), der Harburger TB, der SSV Rhade 1925 und der DFC Westsachsen Zwickau. Es qualifizieren sich die jeweiligen fünf Sieger aus dem Norden, dem Süden, dem Westen, dem Südwesten und Nord/Nordost für den Wettbewerb. Da das Turnier mit acht Teams gespielt wird, sind nach einem rollierenden Wechsel drei Gruppenzweite der jeweiligen Regionalmeisterschaften dabei. In diesem Jahr sind dies die Zweitplatzierten aus Nord, West und Südwest.

Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich beim Turnier am Sonntag für die Halbfinalspiele und spielen die beiden Endspielteilnehmer aus.