Alberweiler steht schweres Heimspiel bevor

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler empfangen am Samstag, 27. Oktober, in der heimischen Hessenbühl-Arena den Tabellendritten 1. FFC Frankfurt. Spielbeginn ist in Alberweiler um 14 Uhr.

Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg wird es auch gegen den 1. FFC Frankfurt eine schwere Aufgabe für Alberweiler. Die Frankfurterinnen haben mehrere U-Nationalspielerinnen in ihren Reihen. „Für mich hat der 1. FFC Frankfurt den besten Kader in der B-Juniorinnen-Bundesliga Süd. Der Verein hat mehrere hervorragende Spielerinnen in seinen Reihen, die durch eine Aktion eine Partie entscheiden können“, sagt SVA-Trainer Dominik Herre. „Das Schöne für uns ist, dass wir gegen den 1. FFC Frankfurt nur gewinnen können. Gegen solch einen starken Gegner zu spielen eröffnet einem die Möglichkeit in der Entwicklung einen Schritt weiterzukommen.“

Angespannte Personallage

Personell ist die Situation beim SVA weiter angespannt. Mehrere Spielerinnen stehen nicht zur Vefügung. Vera Ellgass fehlt wegen eines Außenbandanrisses, Franziska Gaus und Julia Stützenberger befinden sich immer noch auf einem Schüleraustausch. Zudem sind einige Spielerinnen seit dem letzten Spiel angeschlagen. Bei Sarah Hagg, Solveig Schlitter und Mia Eickmann steht ein Fragezeichen hinter einem Einsatz.

Eine gezielte Spielvorbereitung war unter der Woche laut Dominik Herre wie schon bei den vorangegangenen Partien im Oktober nicht möglich, da erneut ein Lehrgang des Württembergischen Fußballverbands (WFV) für U16-Juniorinnen auf dem Programm stand. Mehrere SVA-Spielerinnen weilten bei diesem an der Sportschule in Ruit.