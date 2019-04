Alberweiler steht im Halbfinale

Der Frauenfußball-Regionalligist SV Alberweiler ist durch einen Heimsieg gegen die VfL Sindelfingen Ladies in das Halbfinale des WFV-Pokals eingezogen. Mit einem verdienten 3:1-Erfolg warf der Titelverteidiger den Ligakonkurrenten raus und damit auch den klassenhöchsten Kontrahenten, der noch im Wettbewerb gewesen war. Damit stehen die Chancen für eine Titelverteidigung gut.

„Wir sind froh, dass wir jetzt eine große Hürde genommen haben“, sagte SVA-Trainerin Chantal Bachteler nach dem Spiel. „Aber es kommen noch zwei weitere.“

Der SVA kam zunächst gut ins Spiel. Die Kontrolle über das Spielgeschehen hatten die Gastgeberinnen von Beginn an, konnten ihre Überlegenheit aber zunächst nicht nutzen. Oftmals fehlte der letzte entscheidende Pass. Nach knapp zehn Minuten hatte dann Katharina Rapp, die ein sehr gutes Spiel zeigte, die Riesenchance zum 1:0. Zu viert lief der SVA auf das gegnerische Tor zu. Nach einem Querpass in die Mitte war Sindelfingens Torhüterin Besarta Leci bereits geschlagen, doch Rapp schob den Ball links am leeren Tor vorbei. Danach kamen auch die Gäste zu ihrer ersten Chance, doch SVA-Keeperin Melanie Geiselhart ließ sich nicht überlupfen.

Alberweilers Führungstreffer markierte dann Kapitänin Tamara Würstle nach gut 20 Minuten. Bei einem Freistoß aus circa 25 Metern Entfernung war VfL-Torhüterin Leci noch nicht bereit, der Ball war jedoch schon freigegeben und Würstle versenkte das Leder gedankenschnell im leeren Tor. Im direkten Gegenzug fiel allerdings gleich der Ausgleich, eines der kuriosesten Tore dieser Saison. Eine Sindelfinger Stürmerin lief auf das Tor des SVA zu, Geiselhart versuchte zu klären, doch der Ball prallte zwischen beiden Spielerinnen mehrfach hin und her. Am Ende fiel das Leder einer Gästestürmerin vor die Füße und diese kam zum Abschluss. Der Ball traf jedoch nur die Latte und prallte ins Spielfeld zurück, wo er von Svenja Herles Knie aus – die noch versucht hatte zu retten – über die Linie kullerte. Doch auch dieser Spielstand währte nicht lange. Nach einer halben Stunde gab es nach einem Foul an Nina Seitz einen Elfmeter für den SVA. Tamara Würstle verwandelte diesen souverän in die linke Ecke – 2:1 (30.), der Halbzeitstand.

Nach der Pause zunächst dasselbe Bild. Victoria Stovric hatte nach einer guten Kombination über die rechte Seite eine gute Chance, doch Torhüterin Leci parierte stark. Danach begann beim Team von Chantal Bachteler die Konzentration zu schwinden. Der SVA hatte zwar weiterhin mehr Ballbesitz und weitgehend die Kontrolle über das Spiel, man hatte jedoch dauernd das Gefühl, der VfL sei nur eine unglückliche Aktion davon entfernt, zurück ins Spiel zu kommen. Tatsächlich hatten die Sindelfingerinnen auch noch die eine oder andere gute Chance. Einmal scheiterte der VfL nach einem Eckball nur an der hervorragend reagierenden Melanie Geiselhart.

Das dritte Tor des SVA beerdigte schließlich die Hoffnungen des VfL auf den Ausgleich. Erneut war die Situation vor dem Sindelfinger Tor sehr unübersichtlich. Der Ball fiel vor die Füße von Valentina Miele, diese ließ Leci keine Chance und schloss wuchtig ins linke Eck ab. Damit blieb auch die große Schlussoffensive der Gäste aus. Der SVA fuhr letztlich auch im dritten Spiel im dritten Wettbewerb gegen die VfL Sindelfingen Ladies einen Sieg ein.

„Wir schaffen es zur Zeit nicht, die Chancen dann auch zu Ende zu spielen“, stellte Bachteler fest. „Dennoch glaube ich, dass wir heute verdient gewonnen haben.“ Für Alberweiler bedeutet dies nun, der klare Favorit im weiteren Verlauf des Wettbewerbs zu sein. „Auf dem Papier ist das sicher so. Aber es sind auch noch einige Oberligisten dabei, die an nie unterschätzen darf“, so die SVA-Trainerin. Das erklärte Ziel ist auch für Bachteler ganz klar der Pokalsieg: „Nachdem in der Liga nun nach oben nicht mehr viel gehen wird, ist der Pokal schon noch sehr wichtig für uns. Wir wollen auf jeden Fall nächste Saison wieder im DFB-Pokal dabei sein. Dafür müssen wir noch zwei Hürden nehmen.“

Am kommenden Samstag geht es für die Frauen des SV Alberweiler in der Liga weiter. Der Gegner ist der FC Forstern.