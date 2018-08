Alberweiler startet in „anstrengende Woche“

Mit dem 2:0-Sieg über den SV Frauenbiburg im Rücken gehen die Frauen des SV Alberweiler gestärkt in das kommende Spiel in der Fußball-Regionalliga Süd. Der SVA reist am Sonntag zum dritten Spieltag der Regionalliga Süd zum SC Regensburg in die Oberpfalz. Anstoß ist um 14 Uhr. Für die Frauen aus Oberschwaben ist dies der Beginn einer anstrengenden Woche.

„Ein gewisser Druck ist den Mädels schon abgefallen“, sagt SVA-Cheftrainerin Chantal Bachteler über den Sieg am vergangenen Sonntag. „Dennoch wissen sie, dass wir noch Arbeit vor uns haben.“ Erfreuliche Neuigkeiten gibt es auch aus dem Lazarett: Melanie Geiselhart hat wieder trainiert und scheint für die Reise nach Regensburg bereit zu sein. „Wir warten das Training am Freitag noch ab, aber es sieht gut aus“, so Bachteler.

Cumert kehrt zurück zum SVA

Ebenfalls ergänzt wird das Team durch einen Zugang, der in Alberweiler nicht gänzlich unbekannt ist: Ecem Cumert wechselt nach einem Jahr bei Ataşehir Belediyespor und einem Meistertitel dort zurück zum SVA, für den sie in der U17 schon einmal fünf Spiele gemacht hat, ehe sie zum SC Freiburg ging.

Dass der Gegner aus Bayern noch ohne Punkte dasteht, täuscht die Cheftrainerin nicht: „Wir sollten uns so früh nicht von der Platzierung ablenken lassen. Ich erwarte ein sehr kampfbetontes und körperliches Spiel.“ Die Gastgeberinnen dürften aufgrund ihrer beiden Auftaktniederlagen mit einiger Wut im Bauch auf das Feld marschieren. „Auch die wollen ihre ersten drei Punkte daheim holen“, erklärt Bachteler.

Um ihre Schwächen weiß die Trainerin: „Wir müssen beim Torabschluss besser werden. Ich denke, Regensburg wird sich ein Stück weit hinten reinstellen, das ist etwas, was uns normalerweise nicht so liegt.“ Und in der Tat hat es der SC Regensburg in den ersten beiden Spielen noch nicht geschafft, ein eigenes Tor zu erzielen.

Das Spiel in Regensburg ist nur der Anfang einer „anstrengenden Woche“, so Bachteler, für die Frauen des SVA. Zusammen mit dem WFV-Pokalspiel am Mittwoch beim FV Bellenberg und „dem großen Highlight“ des DFB-Pokalspiels gegen Bayer 04 Leverkusen am kommenden Samstag in Alberweiler, macht dies drei Spiele in sieben Tagen, zwei davon auswärts. „Ich bin schon froh, dass wir so einen breiten Kader haben und rotieren können“, erklärt Chantal Bachteler.

Dennoch möchte der SVA von Spiel zu Spiel denken. „Zuerst möchten wir einmal dringend die drei Punkte in Regensburg“, sagt Bachteler. „Der Sieg im WFV-Pokal ist dann Pflicht.“