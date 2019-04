Der SV Alberweiler hat in der Frauenfußball-Regionalliga Süd nach zuvor zwei Niederlagen im dritten Auswärtsspiel in Folge den Platz dieses Mal als Sieger verlassen. Mit 2:0 (1:0) schlug die Mannschaft von Trainerin Chantal Bachteler den VfL Sindelfingen Ladies durch Tore von Tamara Würstle und Ecem Cumert.

„Man hat richtig gemerkt, dass Sindelfingen sich an den letzten Strohhalm klammert“, resümierte Trainerin Bachteler, die es mit dem SVA in ihrer ersten Saison bislang auf einen starken dritten Tabellenplatz geschafft hat. „Unser Sieg war fußballerisch auf jeden Fall verdient, aber nicht glanzvoll. Wir haben es wieder einmal nicht geschafft, unsere Chancen sauber zu Ende zu spielen.“ Bezeichnend ist dafür auch, dass Alberweiler nach einer Standardsituation in Führung ging. Kapitänin Tamara Würstle konnte nach einem Eckball von Theresa Hauler per Kopf den Führungstreffer erzielen. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Pause.

Das zweite Tor durch Ecem Cumert erfolgte aus dem Spiel heraus. Nach einem Steilpass von Tamara Würstle in die Spitze behielt Cumert die Nerven, schob den Ball ein und baute somit die Führung aus. Es war bereits ihr achter Saisontreffer, was sie gemeinsam mit Victoria Stvoric zur Toptorjägerin des SVA macht. „Da ist endlich mal jemand vor dem Tor cool geblieben“, so Bachteler. „Bei uns war die Chancenverwertung einfach durch die Bank schlecht. Man muss auch sagen, dass auch Sindelfingen einige gute Chancen hatte, die sie zum Glück nicht nutzen konnten. Und wir haben dann einfach in den entscheidenden Phasen getroffen.“ Profitiert hat Alberweiler auch von einigen mitgereisten Anhängern aus der Heimat, die entweder mit dem Mannschaftsbus oder teils auch privat die circa 130 Kilometer auf sich nahmen. „Auch das hat uns geholfen“, erklärt Bachteler. „Das Wichtigste ist, dass wir jetzt wieder in der Siegesspur sind. Da wollen wir auch bleiben.“

Am kommenden Wochenende bekommt der SVA Besuch aus der bayrischen Landesshauptstadt. Der FFC Wacker München steht auf Platz zehn und ist nur drei Punkte von den Abstiegsrängen entfernt. „Wir sind froh, dass wir nach drei Auswärtsspielen jetzt endlich mal wieder daheim sind. Wir wollen auf jeden Fall gewinnen“, so Bachteler.