Alberweiler schlägt Eglofs souverän

Die Fußballerinnen des SV Alberweiler haben am Sonntag souverän mit 7:0 beim SV Eglofs gewonnen und ziehen damit in die dritte Runde des WFV-Pokals ein. Der SVA kommt damit nach einigen weniger zufriedenstellenden Ergebnissen wieder in die Spur.

In einem Spiel, in dem von Beginn an klare Verhältnisse herrschten, demonstrierte der SVA, was er eigentlich leisten kann. Drei Großchancen in den ersten fünf Minuten konnten nicht genutzt werden. „Ich dachte, es geht schon wieder los“, gesteht Trainerin Chantal Bachteler. „Aber am Ende waren der Sieg zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.“

Es scheint, als seien die Teambuilding-Maßnahmen unter der Woche nicht umsonst gewesen. Der SVA meldet sich eindrucksvoll zurück, auch wenn der Gegner nicht Regionalliganiveau entsprach. Sieben Tore von sieben verschiedenen Torschützinnen weisen jedoch darauf hin, dass auch die Vielseitigkeit in der Offensive wieder besser funktioniert. „Das Spiel tat uns gut. Es ist schön, dass sich so viele verschiedene Spielerinnen freuen konnten“, sagt Chantal Bachteler.

Die Stimmung im Team ist also wieder auf dem aufsteigenden Ast. Das ist auch wichtig, denn der nächste Gegner lautet Eintracht Frankfurt. „Gegen Frankfurt war es letzte Saison zwei Mal sehr schwierig“, so Bachteler. „Aber wir wollen die gute Stimmung natürlich mitnehmen.“