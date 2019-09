Bislang haben die Fußballerinnen des SV Alberweiler ihre liebe Mühe in der Regionalliga. Erst vier Punkte konnte die Mannschaft von Chantal Bachteler in fünf Spielen erreichen. Am Sonntag steht das nächste Spiel an. Dieses Mal beim Aufsteiger VfB Obertürkheim. Der Anstoß erfolgt um 16 Uhr.

„Wir mussten nach und nach unsere Situation begreifen“, sagt die Trainerin. „Wir haben auch nochmal ganz klare Worte an die Mannschaft gerichtet. Wir müssen uns auf das besinnen, was uns ausmacht.“ Es ist keine einfache Zeit für den SVA. Mit vier Punkten aus fünf Spielen befindet sich die Mannschaft momentan auf einem Abstiegsplatz. Dies ist weit entfernt von dem, was man sich vorstellt beim SVA. Möglicherweise kommt der Aufsteiger aus Stuttgart in solch einer Situation gerade recht. Die Favoritenrolle als Vorjahresfünfter will Chantal Bachteler jedoch nicht annehmen: „Ich glaube, dass wir im Moment in keinem Spiel der Favorit sind. Wir müssen die einfachen Tugenden des Fußballs und den entsprechenden Einsatz zeigen, da brauchen wir nicht groß über Taktik zu sprechen. Wir müssen auf uns schauen und nicht auf den Gegner.“

Dieser Gegner ist am Sonntag der VfB Obertürkheim, der letztjährige Meister der Oberliga Baden-Württemberg. Auch der Verein aus dem östlichsten Stadtteil Stuttgarts steht bei vier Punkten und damit auf einem Abstiegsplatz. Somit handelt es sich um ein „ganz, ganz wichtiges Spiel“ wie Bachteler sagt. Bei dem der SVA „den Anschluss an das Mittelfeld nicht verlieren will“. Erschwert wird die Mission durch ein paar Ausfälle. Ecem Cumert ist mit der türkischen Nationalmannschaft auf Reisen und auch Katharina Rapp und Sibel Meyer stehen nicht zur Verfügung. Dazu kommen noch weitere Spielerinnen mit „kleineren Blessuren“, bei denen ein Einsatz noch offen ist.

„Wir sind auswärts und auf Kunstrasen, das wird nicht einfach“, so die Trainerin. Dabei holte der SVA all seine Zähler bislang auf fremden Plätzen. „Ich glaube, es ist zurzeit relativ egal, wo wir spielen. Wichtig ist, dass wir mit dem notwendigen Einsatz und der richtigen Einstellung ins Spiel gehen. Da muss jede Einzelne von uns mitziehen. Ich erwarte auch ein kampfbetontes Spiel, denn beide Mannschaften wollen nicht ganz nach unten abrutschen.“ Das Ziel für Alberweiler ist auf jeden Fall ein Sieg: „Wir haben aktuell alle einen gewissen Druck. Ein Sieg wäre für die Mannschaft extrem wichtig.“

Der SVA hat nun einen vermeintlich leichteren Teil des Spielplans vor sich. Es wäre wichtig, in dieser Phase wieder in die Spur zu finden. Dabei waren die Leistungen in den vergangenen Wochen keinesfalls schlecht. Am Donnerstag geht es im WFV-Pokal gegen den FFV Heidenheim weiter. Dann folgen in der Regionalliga der Hegauer FV und der TSV Jahn Calden, die ebenfalls beide in der unteren Tabellenhälfte stehen.