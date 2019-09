Alberweiler nutzt seine Chancen nicht

Die Fußballerinnen des SV Alberweiler haben auch ihr zweites Regionalliga-Heimspiel der Saison verloren. Am Sonntag musste sich die Mannschaft von Chantal Bachteler dem SC Sand II mit 1:2 geschlagen geben. Erneut zeigte das Team einen guten Auftritt, konnte sich aber schlussendlich nicht belohnen.

„Wir haben wieder einmal unsere Chancen nicht genutzt“, stellt Bachteler fest. „Wir schaffen es immer wieder, uns gute Chancen zu erarbeiten, die größtenteils auch wirklich gut herausgespielt sind, aber wir schließen dann nicht vernünftig ab.“ Dabei kam der SC Sand besser ins Spiel. „Sie haben uns in den ersten 20 Minuten viel Druck gemacht und wir sind ein bisschen schlecht ins Spiel gekommen. Danach hatten wir aber die besseren Chancen“, erzählt sie.

Nach einer halben Stunde gingen die Badenerinnen in Führung. Dies war wohl auch das Resultat der guten Anfangsphase. So musste der SVA mit einem Rückstand in die Kabine gehen. Nach einer guten Stunde legte die Amateurmannschaft des Bundesligisten dann nach. Tamara Würstle konnte eine knappe Viertelstunde vor Schluss noch per Strafstoß auf 1:2 verkürzen. Für Punkte sollte dies dann jedoch nicht mehr reichen.

Effektivere Gäste

Am Ende ist die Niederlage ein Resultat aus „Unvermögen und fehlender Konzentration“, wie die Trainerin selbst sagt. Auch Gästetrainer Benjamin Ziegler bescheinigte seiner Mannschaft, dass diese am Spieltag einfach das Glück auf seiner Seite hatte. Dies sieht Bachteler jedoch anders: „Sie waren einfach effektiver. Und wir nutzen unsere Chancen nicht. Das ist für mich kein Glück, sondern einfach sehr gute Effizienz.“

Die mangelhafte Chancenverwertung schlägt sich auch in den Ergebnissen wieder. In den vergangenen vier Partien konnte der SVA drei Mal nur einen oder gar überhaupt keinen Treffer erzielen. Auch der Treffer gegen Sand kam nicht aus dem Spiel heraus. Die acht Tore aus dem Spiel in Neu-Isenburg klingen zuerst einmal gut, Chantal Bachteler sagt dazu jedoch: „Wir hätten in jedem Spiel mindestens zwei bis drei Tore mehr machen müssen. Im Training erscheint die ein oder andere Situation einfach, aber wenn man im Training nicht voll konzentriert zu Ende spielt, dann funktioniert das auch im Spiel nicht. Das reicht in dieser Liga einfach nicht.“

Das geplante Verbandspokalspiel unter der Woche findet aufgrund der Absage der SG Altheim nicht statt. Der SVA erreicht damit automatisch die dritte Runde gegen den FFV Heidenheim. „Das ist etwas schade, aber wir werden die freigewordene Zeit nun nutzen, um uns auf die Liga vorzubereiten“, so Bachteler.

Der nächste Gegner dort ist der Aufsteiger VfB Obertürkheim. „Auch das wird sicher kein einfaches Spiel. Sie haben schon gezeigt, dass sie gut in der Liga angekommen sind. Wir sollten uns aber derzeit mehr auf uns selbst konzentrieren. Wir wollen den Anschluss nicht verlieren.“ Der SV Alberweiler bleibt nach dieser Niederlage bei seinen vier Punkten und rutscht wieder zurück in die Abstiegsränge.