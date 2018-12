Alberweiler mit Statement im letzten Heimspiel

Der SV Alberweiler hat auch das letzte Heimspiel vor der Winterpause am Sonntag souverän und deutlich mit 7:0 (2:0) für sich entscheiden können. Die Gäste aus Regensburg bekamen über die gesamte Länge des Spiels nicht wirklich Zugriff auf das Spiel.

Die erste Halbzeit des Spiels musste noch mit wenigen Torchancen auskommen. „Weder Regensburg noch wir hatten in der ersten Halbzeit richtige Chancen“, fasste SVA-Trainerin Chantal Bachteler zusammen. „Wir haben gegen den Wind gespielt und konnten unser Spiel nicht richtig aufziehen.“ Dennoch gab es aus Sicht von Alberweiler bereits guten Grund, einigermaßen zufrieden in die Kabine zu gehen. Die Erste, die den Ball an Gäste-Torhüterin Michelle Pistoia vorbeischieben konnte, war Nina Seitz. Nach einem sauberen Schnittstellenpass von Victoria Stvoric blieb sie vor dem Tor eiskalt und traf zum 1:0. „Das war sehr wichtig für uns“, so Bachteler. Kurz vor der Halbzeitpause entschied Schiedsrichterin Urte-Anna Waibel dann auf Handelfmeter für den SVA, den Kapitänin Tamara Würstle zum 2:0 verwandelte.

Nach dem Wiederanpfiff war es erneut Tamara Würstle, die auf 3:0 erhöhte. Nach einem Abstoß vom Tor von Melanie Geiselhart leitete Annika Enderle den Ball gut auf Würstle weiter, die noch eine Verteidigerin aussteigen lassen konnte und dann auch noch Pistoia überwand. „Nach dem dritten Tor ist Regensburg dann eingebrochen“, sagte Bachteler. Und in der Tat wurde von da an für die Gäste aus der Oberpfalz alles noch schlimmer. Nach einer guten Stunde erhöhte Ecem Cumert auf 4:0 und kurze Zeit später stellten Lena Rädler, Alberina Syla und Annika Enderle mit ihren drei Toren innerhalb von weniger als fünf Minuten den Endstand her.

Trainerin Bachteler zeigte sich stolz auf ihr Team: „Wir haben heute die kompletten 90 Minuten unser Spiel durchgezogen und haben nicht aufgehört, Fußball zu spielen.“ Damit erhöht sich die Serie an ungeschlagenen Pflichtspielen am Stück auf elf. Während die anderen Teams in der Regionalliga nun ihre verdiente Winterpause genießen dürfen, hat der SV Alberweiler noch einen weiteren Termin: das Auswärtsspiel beim TSV Crailsheim, den Ex-Club von Chantal Bachteler: „Wir wollen uns natürlich für die Extrawoche, die wir trainieren, belohnen. Und für mich ist es auch ein ganz besonderes Spiel.“ Der TSV Crailsheim rang am Sonntag dem Tabellenführer Ingolstadt einen Punkt ab. „Umso höher ist die Motivation für uns“, sagte sie.