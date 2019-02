Alberweiler landet Auftakterfolg

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben das erste Pflichtspiel im Jahr 2019 am zwölften Spieltag in der Fußball-Bundesliga Süd auswärts beim 1. FC Nürnberg mit 3:0 (2:0) erfolgreich absolviert. Auch wenn die Leistung des SVA nur durchschnittliche war, war der Sieg auch in der Höhe verdient gegen wacker kämpfende Nürnbergerinnen.

Die erste Chance des Spiels, welches auf Kunstrasen ausgetragen wurde, hatten die abstiegsgefährdeten Gastgeberinnen. SVA-Torhüterin Laura Bozenhardt vereitelte diese aber. Danach übernahm Alberweiler das Kommando. Nach einem Eckball von Svenja Kunz landete Julia Stützenbergers Direktabnahme am Pfosten (12.).

Freistoßtor aus 40 Metern

Eine Minute später brachte SVA-Kapitänin Laureta Temaj einen Eckball von der linken Seite in den Fünfmeterraum, Svenja Kunz hielt den Kopf – 1:0 Führung für den SVA. Bei weiteren Möglichkeiten schlossen Solveig Schlitter und Julia Kopf alleinstehend vor dem FCN-Gehäuse zu überhastet ab. Das 2:0 (31.) resultierte aus einem von Temaj direkt verwandelten Freistoß aus rund 40 Metern Torentfernung. Direkt nach dem zweiten Treffer traf Kopf nur die Latte des Nürnberger Kastens, der Nachschuss von Chantal Ebinger (38.) ging knapp daneben. Kurz vor der Pause wurde Stützenberger im Strafraum angespielt, sie spitzelte den Ball allerdings zu weit nach außen an der Nürnberger Torhüterin Aileen Rippl vorbei. Die Halbzeitführung für den SVA auf dem schwer bespielbaren Kunstrasen älteren Semesters war verdient.

Nach dem Seitenwechsel kam zunächst kein richtiger Spielfluss mehr zu Stande. Es dauerte bis zur 58. Minute, bis erneut Temaj mit ihrem zweiten direkten Freistoßtreffer – diesmal aus 23 Metern – das 3:0 und damit ihr bereits sechstes Saisontor erzielte. In der Folgezeit von gaben Kopf und Maren Jerg vielversprende Schüsse auf das FCN-Gehäuse ab, die allerdings von Nürnbergs Torhüterin pariert werden konnten. Kurz vor Ende hatte der FCN nach zwei Standardsituationen die Möglichkeit zum Ehrentreffer, der jedoch nicht gelang. So blieb es beim 3:0-Erfolg des SVA, mit dem Alberweiler den dritten Tabellenplatz weiter festigte.

Das für kommendes Wochenende terminiert Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt ist unterdessen verlegt, da sich Alberweilers B-Juniorinnen durch den Gewinn der württembergischen Hallenmeisterschaft für die süddeutsche Futsalmeisterschaft am Sonntag, 3. März, in Pfungstadt qualifiziert haben. Dort trifft der SVA auf die jeweiligen Sieger der Landesverbände Bayerns, Badens, Hessens und Südbadens. Der Sieger qualifiziert sich für den DFB-Futsal-Cup am Sonntag, 10. März, in Wuppertal (Nordrhein-Westfalen).