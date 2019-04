Alberweiler lässt erneut Punkte liegen

Die Fußballerinnen des SV Alberweiler haben am Samstag beim Heimspiel gegen den FC Forstern erneut keinen Sieg feiern können. Gegen den Liganeuling aus Oberbayern gelang Alberweiler erst in der Nachspielzeit der Ausgleich zum 1:1.

„Wir sind überhaupt nicht richtig ins Spiel gekommen“, sagt SVA-Trainerin Chantal Bachteler. „Am Ende geht der Punkt in Ordnung, aber wir dürfen uns auch nicht beschweren, wenn wir hier als Verlierer vom Platz gehen.“

Bachtelers Mannschaft steckt momentan in einer schwierigen Phase. In den jüngsten sechs Ligaspielen gab es insgesamt nur sieben Punkte zu bejubeln. Selbst der Einzug ins WFV-Pokalhalbfinale konnte der Mannschaft nicht den erwünschten Auftrieb geben: „Das konnten wir nicht mitnehmen ins Spiel. Aber es ist momentan auch schwer. Gegen Forstern hatten wir nur 13 einsatzfähige Spielerinnen. Aber das größte Problem ist unsere mangelhafte Chancenverwertung.“

Diese war auch im Spiel gegen Forstern zu beklagen. Zweimal konnte sich der SVA gut über rechts durchsetzen, einmal fand sich aber kein Abnehmer in der Mitte, beim zweiten Mal „sind wir frei durch und schließen wirklich kläglich ab, schießen der Torspielerin direkt in die Hände“, so Bachteler.

„Demnach ist Forstern auch völlig verdient in Führung gegangen“, sagt sie. „Erst nach dem Rückstand sind wir etwas besser ins Spiel gekommen.“ Dies drückte sich auch durch einen hohen Ballbesitzanteil in der letzten halben Stunde aus. Theresa Haulers direkt verwandelter Eckball in der Nachspielzeit brachte die Erlösung für den SVA. „Ich denke, es ist ein gewonnener Punkt für uns und zwei verlorene Punkte für Forstern“, sagt Bachteler. „Durch das fehlende Personal ist es dann schwer, zu reagieren.Wenn wir gleich mit ein, zwei Toren in Führung gehen, will Forstern nichts mehr, für sie geht es ja auch um nichts mehr. Aber wir machen uns das Leben selbst schwer und halten sie im Spiel.“

Am Mittwoch steht bereits der nächste Härtetest in der Regionalliga auf dem Programm: Der Tabellenführer Ingolstadt kommt zum Nachholspiel nach Alberweiler und kann seine Meisterschaft so gut wie sicher machen.