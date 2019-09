Alberweiler kommt wieder in die Spur

Der SV Alberweiler hat in der Frauenfußball Regionalliga Süd sein zweites Auswärtsspiel in Folge gewonnen. Beim VfB Obertürkheim setzte sich Chantal Bachtelers Mannschaft mit 3:2 durch. Der SVA hat somit alle seine sieben Zähler in der Fremde eingefahren.

„Für uns sind das ganz, ganz wichtige drei Punkte. Und auch, wenn es am Ende ein knapper Sieg war, haben wir uns diesen heute wirklich verdient“, erklärt die Trainerin. So zeigte der SVA in der ersten Halbzeit eine starke Leistung und ging verdient mit 1:0 in Führung. „Wir müssen in der ersten Halbzeit eigentlich mit 3:0 führen. Aber die Chancenverwertung hat wieder einmal nicht gepasst“, sagt sie. Dies rächt sich dann auch abrupt. Nur kurz nach der Führung durch Annika Enderle (39.) fällt der Ausgleich nach einem Freistoß, als Theresa Hauler den Ball unglücklich berührt. Zu allem Überfluss besteht der Ausgleich somit auch noch aus einem Eigentor. „Das war die einzige richtige Chance, die sie in der ersten Hälfte hatten“, so Bachteler.

Temaj mit dem Siegtreffer

Eine Viertelstunde vor Schluss gehen die Gastgeberinnen dann sogar in Führung. Es dauert bis in die Schlussminuten, ehe der SVA sich die drei Punkte sichern kann. Erst gleicht Annika Enderle mit ihrem zweiten Treffer aus (87.) und in der Nachspielzeit ist es dann Laureta Temaj, die den Gästen den Sieg bringt.

Manchmal muss man in einer solchen Phase auch einen dreckigen Sieg einfahren. Das sieht auch Chantal Bachteler so: „Absolut. Das war heute ein wichtiger Sieg für uns, um den Anschluss nicht zu verpassen. Aber auch wenn das Ergebnis knapp ist haben wir uns das absolut erarbeitet.“ Von einem Befreiungsschlag will sie jedoch noch nicht sprechen: „Ich weiß nicht, ob man das schon sagen kann. Aber es tut auf jeden Fall gut, mit einem Sieg in die spielfreie Woche zu gehen.“ Dabei werden jedoch nicht alle Spielerinnen ihrer Mannschaft unter der Woche im Training sein. Ein Teil des Kaders befindet sich beim Länderpokal in Duisburg.

Um Aus den Abstiegsrängen herauszukommen, hat der Sieg dem SV Ablerweiler jedoch noch nicht gereicht. Der Abstand auf die Nichtabstiegsplätze beträgt momentan zwei Punkte. Den nächsten Schritt will der SVA in zwei Wochen gegen den Hegauer FV gehen. In der vergangenen Saison blieb Alberweiler gegen diesen Gegner ohne Niederlage. Derzeit steht der Hegauer FV zwei Plätze hinter dem SVA auf Platz zwölf. Die angesetzte Partie im WFV-Pokal gegen den FFV Heidenheim wurde auf den 23. Oktober verlegt.