Alberweiler kassiert herbe Niederlage

Der SV Alberweiler hat in der Frauenfußball-Regionalliga Süd beim Tabellenführer FC Ingolstadt 04 eine herbe Niederlage hinnehmen müssen. Mit 2:6 (1:2) verlor der SVA und fiel damit in der Tabelle auf den achten Platz zurück.

Dass es ein schwieriges Spiel werden würde, war Chantal Bachteler von Anfang an klar. „Wir haben die Anfangsphase komplett verschlafen“, stellte die SVA-Trainerin nach der Partie fest. Nach 13 Minuten lag Alberweiler bereits mit nach Toren von Stefanie Reischmann (3.) und Anna-Maria Buckel (13.) zurück. Bachteler benannte auch das Problem ihrer Mannschaft: „Es ist nach wie vor die Chancenverwertung.“ So landete ein Schuss von Alberina Syla vor dem 2:0 an der Latte und auch Tamara Würstle konnte einen guten Weitschuss abgeben, der aber von der Ingolstädter Torhüterin Franziska Maier pariert wurde. Anschließend kamen die Gäste besser ins Spiel und durch Lena Bucher (39.) noch einmal heran. „Das Anschlusstor vor der Pause war wichtig für uns“, sagte Bachteler.

Nach dem Seitenwechsel konnte der SVA durch einen verwandelten Foulelfmeter von Tamara Würstle (52.) sogar noch einmal ausgleichen. Umso bitterer für Alberweiler, dass das 3:2 für die Gastgeberinnen nach einem Abstimmungsfehler in der Alberweiler Defensive fiel: Nach einer guten Chance durch Sibel Mayer passierte der Fehler und Ricarda Kießling nutzte diesen zu ihrem Vorteil und erzielte das Führungstor für Ingolstadt. Dass Kießling gefährlich ist, war dem SVA bewusst. „Sie ist in dieser Liga schon eine herausragende Spielerin. Solange sie auf dem Platz stand, war sie auch an allen Toren beteiligt. Generell hat Ingolstadt sich gut verstärkt“, erklärte Chantal Bachteler. Auch das 4:2 erzielte Ricarda Kießling (82.). „Danach mussten wir aufmachen“, so Bachteler. In den letzten zehn Minuten suchte der SVA sein Heil in der Offensive, wurde dann aber noch zwei Mal in der Nachspielzeit von den Gastgeberinnen ausgekontert. Am Ende stand es 6:2 für den FC Ingolstadt 04.

„Mit etwas Glück hätten wir auch einen Punkt mitnehmen können, aber die Niederlage geht in Ordnung. Vier Tore schlechter waren wir aber nicht“, sagte die SVA-Trainerin. „Wir waren über weite Strecken einfach ein wenig zu langsam. Der letzte Tick hat gefehlt.“ Woran das lag wusste Bachteler auch: „Wir müssen intensiver trainieren. Die Vorbereitung ist genauso wichtig, wie das Spiel.“

Am Sonntag ist der SC Sand II zu Gast in Alberweiler. Genau wie der SVA steht dieser momentan bei sechs Punkten. Anpfiff ist um 13 Uhr.