Alberweiler ist süddeutscher Vizemeister

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben sich am vorletzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga Süd durch einen 8:0 (3:0)-Kantersieg gegen Greuther Fürth den zweiten Tabellenplatz und die süddeutsche Vizemeisterschaft gesichert. Der zweite Tabellenplatz ist die beste Platzierung des SVA in der bisherigen Bundesliga-Geschichte nach Rang drei in der Vorsaison.

Bereits in der Anfangsphase machte der SVA Tempo und ging früh durch Malin Frisch (3.) nach Vorlage von Spielführerin Laureta Temaj in Führung. Kurze Zeit später folgten Blitz und Donner, sodass das Spiel kurzzeitig unterbrochen werden musste. Nach Wiederanpfiff brauchte der SVA ein wenig Anlaufzeit. Mia Eickmann scheiterte an der Latte. Nach einem einstudierten Eckballtrick über Julia Kopf und Solveig Schlitter bugsierte dann Vera Ellgass (19.) den Ball zum 2:0 über die Linie. Für die einzige gefährliche Szene der Fürtherinnen zeichnete Theresa Graf verantwortlich, die den Ball an den Außenpfosten setzte (26.). Auf Vorlage von Julia Stützenberger erzielte Frisch das 3:0 (30.).

Frisch schnürt Dreierpack

Nach der Pause erzielte erneut Frisch (46.) mit ihrem dritten Treffer das 4:0 für den SVA. Die Partie vor 130 Zuschauern, die bei nasskaltem Wetter den Weg in die Hessenbühl-Arena gefunden hatten, wurden im Anschluss mit vier weiteren Toren belohnt. Einen Alleingang schloss Stützenberger zum 5:0 ab (60.). Nach einem von Temaj getretenen Freistoß bugsierte Fürths Senay Alibek den Ball unglücklich per Kopf zum 6:0 für den SVA ins eigene Gehäuse (64.). Das 7:0 erzielte Temaj nach Pass der eingewechselten Svenja Kunz in der 68. Minute. Den Schlusspunkt setzte kurz vor Spielende die agile Solveig Schlitter mit einem Rechtsschuss aus circa 20 Metern in den Winkel zum 8:0 (78.).

Durch die Niederlage steht die SpVgg Greuther Fürth als erster Absteiger fest. Der zweite Absteiger wird im Duell am letzten Spieltag zwischen dem TSV Crailsheim und dem 1. FC Nürnberg ermittelt. Uneinholbar Süd-Staffelmeister wurde der SC Freiburg, vor dem uneinholbaren Zweiten, dem SV Alberweiler. Bevor der letzte Spieltag in der Bundesliga Süd auf dem Programm steht, findet nun das WFV-Pokalfinale der B-Juniorinnen am Donnerstag, 30. Mai, in der Hessenbühl-Arena in Alberweiler statt (Anstoß: 13 Uhr). Hier trifft der SVA als amtierender Titelträger auf den Oberligisten SV Eutingen.