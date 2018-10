Alberweiler ist im Verfolgerduell gefordert

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler reisen am Samstag, 20. Oktober, nach St. Leon-Rot. Dort steht am sechsten Spieltags in der Fußball-Bundesliga Süd die Partie gegen TSG 1899 Hoffenheim an (Anpfiff: 14 Uhr).

Nach zuletzt zwei Partien ohne Sieg reist der SVA als Tabellendritter zum Zweiten Hoffenheim. Nach fünf Spieltagen haben beide Clubs wie der aktuelle Spitzenreiter SC Freiburg zehn Punkte auf dem Konto. Somit kommt es in St. Leon-Rot zum Verfolgerduell. Dem SVA werden einige Spielerinnen nicht zur Verfügung stehen. Vera Ellgass fällt mit einem Außenbandriss noch mindestens vier Wochen aus. Franziska Gaus und Julia Stützenberger befinden sich auf Studienfahrt in Südafrika. Ebenso fehlt Saskia Hepp wegen eines Schulaufenthalts in Berlin.

Nach zuletzt zwei Heimspielen mit unnötigen Punktverlusten ist Alberweilers Ziel in Hoffenheim zu punkten. SVA-Trainer Dominik Herre erwartet keine leichte Aufgabe. „1899 Hoffenheim zählt neben dem SC Freiburg und dem 1. FFC Frankfurt zu den stärksten Gegnern in der Liga. Alle drei Teams haben einen homogenen Kader, da können einige Spielerinnen ein Spiel alleine entscheiden“, blickt er voraus. „Hoffenheim ist der Favorit. Ungeachtet der Personalsituation wollen wir aber versuchen, in St. Leon-Rot zu punkten.“ Dazu bedürfe es einer hundertprozentigen Einstellung. „Und wenn wir etwas Zählbares mitnehmen wollen, dann müssen wir vor dem Tor den unbedingten Willen zeigen, den Treffer mit aller Macht machen zu wollen“, so Dominik Herre.