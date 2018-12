In der Regionalliga Süd des Frauenfußballs geht es nun in die entscheidende Phase vor der Winterpause. Für den SV Alberweiler gibt es vor Weihnachten noch drei Spiele zu bestreiten. Das erste davon findet am Sonntag in Frauenbiburg bei Dingolfing in Bayern statt. Der Anstoß erfolgt um 14 Uhr.

Das Hinrundenspiel konnte der SVA mit einer überzeugenden Leistung daheim mit 2:0 für sich entscheiden. Aber nicht nur dieses Ergebnis, sondern auch der Saisonverlauf lassen nicht viel anderes zu, als dem SV Alberweiler die Favoritenrolle zuzuschreiben. Zwischen beiden Mannschaften liegen 18 Punkte und neun Tabellenplätze. Der SV Frauenbiburg steht dabei als Vorletzter nur wegen des Torverhältnisses noch vor den VfL Sindelfingen Ladies. „Da fällt es einem schwer, die Favoritenrolle von sich zu weisen“, gesteht SVA-Trainerin Chantal Bachteler ein.

Der SV Frauenbiburg wartet seit elf Spielen auf einen Sieg, der SV Alberweiler ist seit neun Spielen ungeschlagen. „Unterschätzen dürfen wir sie trotzdem nicht. Ich erwarte, dass sie mit allem was sie haben, dagegenhalten werden“, erklärt Bachteler. „Auch wir merken, dass die Hinrunde ziemlich lang ist. Es wird jede Woche ein bisschen schwieriger“, sagt sie weiter. „Die Mädels haben diese Woche dennoch ordentlich trainiert. Es wird jetzt eben immer mehr zur Willenssache, aber der Willen ist bei den Mädels definitiv da.“

Der Kader steht von der Besetzung her vernünftig da. Allein Sofia Borges wird es vor der Winterpause nicht mehr in den Kader schaffen. Alle anderen sind aber soweit fit. Für Sonntag muss Bachteler jedoch auf Katharina Rapp und vermutlich auch auf Alberina Syla verzichten. Beide sind beruflich beziehungsweise privat verhindert.

Möglicherweise findet das Spiel am Sonntag auf Kunstrasen statt, was für den SVA eine ungewohnte Situation darstellen würde. Dazu kommen die Ausfälle, die weite Fahrt und die zunehmende Belastung. Für Trainerin Bachteler lässt sich die Aufgabe relativ einfach zusammenfassen: „Am Ende müsse wir einfach dorthin fahren und unsere Rolle annehmen und dementsprechend ausfüllen.“

Zwei der drei Gegner vor der Pause stehen am unteren Tabellenende. Im letzten Spiel vor Weihnachten geht es dann gegen den direkten Tabellennachbarn, den TSV Crailsheim. Nicht nur sportlich eine spannende Angelegenheit. Dazu hat Chantal Bachteler zwischen 2010 und 2015 selbst 93 Zweitligaspiele für den TSV Crailsheim bestritten.