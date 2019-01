Alberweiler ist beim Entega-Cup dabei

Die Fußball-B-Juniorinnen des SV Alberweiler bestreiten am Samstag, 19. Januar, ihr erstes Hallenturnier in dieser Saison. Der Jugend-Bundesligist tritt beim Entega-Cup in Rauenberg an. Bei der vierten Auflage dieses Turniers auf Kunstrasen und mit Rundumbande sind neun Bundesligamannschaften der Staffeln Süd und West/Südwest sowie der FC Zürich dabei.

Der SVA hatte bei seinen bisher drei Teilnahmen in Rauenberg stets das Halbfinale erreicht und landete auf den Plätzen vier (2016), eins (2017) und zwei (2018). Titelverteidiger ist der 1. FFC Frankfurt. Frankfurt setzte sich im Finale 2018 gegen den SVA mit 5:2 durch. Auf den 1. FFC Frankfurt trifft der SVA auch in seinem ersten Gruppenspiel am Samstag, weitere Gegner in Gruppe A sind der FC Speyer, der VfL Sindelfingen und der FSV Gütersloh. Außer am Entega-Cup nimmt der SVA nur an der Verbandshallenrunde teil – mit dem Ziel, den im vergangenen Jahr gewonnenen Titel zu verteidigen. Zunächst muss sich der SVA in der Vorrunde am Samstag, 2. Februar, für das Endturnier am 17. Februar in Wendlingen qualifizieren.