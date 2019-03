Alberweiler ist auswärts gefordert

Seit langer Zeit hat der Frauenfußball-Regionalligist SV Alberweiler am vergangenen Sonntag mal wieder eine Pflichtspielniederlage hinnehmen müssen. Am Wochenende möchte die Mannschaft von Trainerin Chantal Bachteler für Wiedergutmachung sorgen. Der Gegner ist dabei kein leichter. Es geht nach Hessen zur Frankfurter Eintracht. Der Anstoß erfolgt am Sonntag um 14 Uhr.

Das Hinrundenspiel konnte der SVA auf heimischem Platz deutlich und auch in der Höhe verdient mit 4:1 für sich entscheiden. „Ich denke, da haben wir eines unserer besten Spiele in dieser Saison gemacht“, sagt Bachteler. Dass das Spiel am Sonntag in dieselbe Richtung laufen wird, sieht sie jedoch noch nicht: „Das wird mit Sicherheit ein ähnlich schweres Spiel wie letzte Woche, nur dass der Gegner vermutlich noch mehr Wut im Bauch hat. Einerseits haben sie noch eine Rechnung mit uns offen, andererseits sind sie mit ihrer gesamten Saison wohl eher nicht so zufrieden.“

Die SGE hinkt in der Tat den eigenen Ansprüchen in dieser Saison deutlich hinterher. Die vergangenen beiden Partien hat die Eintracht jeweils knapp verloren, wodurch die Hessinnen mittlerweile auf Platz sechs in der Tabelle abgerutscht sind. Chantal Bachteler lässt sich davon jedoch nicht beirren: „Die Tabelle spiegelt die Qualität von Frankfurt nicht wider. Außerdem werden sie sicher besser auf uns vorbereitet sein, als das in der Hinrunde der Fall war.“

Auch die Gefahr, nun in einen Negativtrend zu verfallen, sieht sie nur bedingt: „Ich glaube, wir können die Niederlage alle sehr gut einordnen. Sand ist ja nicht irgendwer. Ich hatte unter der Woche nicht den Eindruck, dass uns das irgendwie nachhängt.“ Der SC Sand II hatte in der Vorwoche vor allem aufgrund einer starken ersten Hälfte siegen können. „Wir wollen an die gute zweite Hälfte in Sand anknüpfen. Wenn wir unsere Chancen nutzen können, am besten gleich die frühen, dann ist für uns auf jeden Fall was drin.“

Die Frankfurter Eintracht ist eine sehr erfahrene und qualitativ hochwertig besetzte Mannschaft, die selbst einiges wiedergutzumachen hat. Daher ist es gut, dass auch der Kader des SVA, mit Ausnahme der Langzeitverletzten Annika Enderle, vollzählig ist für das Spiel, das Bachteler mit „alles andere als ein Selbstläufer“ betitelt.