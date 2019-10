Alberweiler fährt ersten Heimsieg ein

Die Frauen des SV Alberweiler haben in der Fußball-Regionalliga Süd ihre ersten Punkte auf heimischem Platz geholt. Mit 2:0 (1:0) schlug die Mannschaft von Trainerin Chantal Bachteler den Hegauer FV. Durch den Sieg kletterte der SVA in der Tabelle auf Rang neun.

Trotz des Erfolgs präsentierte der SVA gegen Hegau wieder seine größte Schwäche: die Chancenverwertung. „Wir haben wieder viel zu viele hochklassige Chancen liegen lassen und müssen dieses Spiel viel deutlicher gewinnen“, erklärte Bachteler. „Das ist schade, vor allem für die Mädels, die sich dann nicht für ihre Leistung belohnen.“ Daran, dass sich dies früher oder später aber noch ändert, zweifelt sie jedoch nicht: „Uns fehlt momentan noch der Knipser vorne. Wenn die Spielerinnen aber weiter so hart an sich arbeiten, bin ich sicher, dass der Knoten noch platzen wird.“

Wichtig war demnach auch der Führungstreffer durch Solveig Schlitter, der quasi mit dem Halbzeitpfiff fiel (45. +1). „Das war natürlich extremst wichtig“, so die SVA-Trainerin. „Zu diesem Zeitpunkt in Führung zu gehen hilft enorm, auch wenn wir eigentlich schon lange hätten führen müssen.“ Mit dem 2:0 elf Minuten vor dem Ende machte Leonie Schick dann den Deckel drauf. „Ein 1:0 ist immer so eine Sache. Wenn man dann den Ausgleich kriegt, kann es schwierig werden, aber wir hatten das Spiel heute von Anfang bis Ende im Griff. Vom Gegner kam so gut wie gar nichts“, sagte Bachteler.

Defensive steht stabil

Für sie war es ebenso wichtig, das ihr Team in der Defensive stabil stand und die Null hielt. „Das hat gut geklappt“, sagt sie. „Wenn wir das weiterhin schaffen, bin ich zuversichtlich, dass wir weiter gewinnen werden.“ Der SVA wollte den Sieg gegen Obertürkheim zu Hause „vergolden“. Dies hat funktioniert. Dazu bei trug aber auch, dass der Hegauer FV zeigte, warum man mit gerade einmal drei Treffern in sieben Spielen die schwächste Offensive der Regionalliga Süd besitzt.

Am kommenden Sonntag (Anstoß: 14 Uhr) trifft der SVA erneut auf einen direkten Konkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte. Zum TSV Jahn Calden muss das Team aus Oberschwaben dann reisen. Der Jahn befindet sich nur einen Punkt hinter dem SVA. In der Tabelle konnte sich Alberweiler, der Fünfte der Vorsaison, durch den Sieg gegen Hegau auf einen Nichtabstiegsplatz schieben. In Calden könnte dieser aber wieder verloren gehen. „Es ist eine lange Anreise“, blickte Bachteler voraus. „Aber wir wollen weiter defensiv gut stehen und dann dort auf jeden Fall etwas mitnehmen.“