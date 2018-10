Alberweiler erwartet schweren Gegner

Die Frauen des SV Alberweiler haben in der Fußball-Regionalliga Süd in den vergangenen beiden Wochen jeweils souveräne Leistungen gezeigt. Mit zwei deutlichen Siegen konnte die Stimmung wiederhergestellt und die Tabellenposition korrigiert werden. Am Sonntag kommt nun der momentane Tabellendritte, der 1. FC Nürnberg, nach Oberschwaben. Anstoß in Alberweiler ist um 14 Uhr.

Der Club musste erst in der vergangenen Woche beim 1:4 gegen den FC Ingolstadt seine erste Niederlage wegstecken. SVA-Trainerin Chantal Bachteler ist bewusst, was für ein Gegner auf ihre Mannschaft zukommt: „Der 1. FC Nürnberg legt mittlerweile auch viel Wert auf seinen Frauenfußball. Da kommt ein Verein mit sehr professionellen Strukturen. Ich gehe davon aus, dass sie durch ihre Scouts genau wissen, was auf sie zukommt.“

Aber nicht nur strukturell, sondern auch sportlich werden die Fränkinnen eine Herausforderung. „Ich erwarte eine technisch starke Mannschaft, die auch Fußball spielen will. Das Spiel in München war dagegen eher körperlich geprägt“, so Bachteler.

Nürnberg zuletzt dreimal sieglos

Dass die Gäste aus Nürnberg eine starke Mannschaft sind, wird deutlich, wenn man sich ihre bisherigen Ergebnisse anschaut. Fünf Siege in den erste sechs Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Momentan scheint der Club jedoch ein wenig aus der Spur zu sein. So konnte die Mannschaft keines der vergangenen drei Spiele gewinnen. Für den SVA bedeutet dies jedoch nicht zwingend einen Vorteil. „Auch sie werden wieder einmal gewinnen wollen. Ich kenne das ja von unseren Mädels. Aber das muss ja jetzt nicht unbedingt bei uns sein“, sagt Chantal Bachteler.

Der Wut im Bauch der Gäste möchte der SVA einiges entgegensetzen. Das ist zumindest der Eindruck, den Trainerin Bachteler im Training gewinnen konnte: „Die Mädels geben Vollgas. Die Entscheidung über die Kaderplanung wird jede Woche schwieriger, aber das wollten wir ja so.“ Mit Ausnahme von Jule-Sophie Fiederling sind auch alle Spielerinnen einsatzbereit. Dies ist ein wichtiger Faktor, wenn man überlegt, wer der folgende Gegner ist. Nach der Partie gegen Nürnberg geht es zum Tabellenführer, dem FC Forstern. „Wenn wir aus beiden Spielen vier Punkte holen können, wäre ich zufrieden“, erklärt die Trainerin. Der SVA muss sich also nun auch gegen die Vereine von der Tabellenspitze bewähren. Dafür zeigt sich die Mannschaft in letzter Zeit in guter Verfassung.